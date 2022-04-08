17 человек, которые смогли выстроить хорошие отношения с родителями своих вторых половинок

Сегодня, кажется, никого не удивишь анекдотами и возмутительными историями об отношениях с родителями своих вторых половинок. Но не всегда подобные стереотипы о злобных тещах и хитрых свекровях соответствуют действительности. И герои данной статьи на собственном примере готовы это подтвердить.

Мы в AdMe.ru верим, что и со свекровями и свекрами, и с тестями и тещами можно поладить, особенно если все готовы вкладываться в отношения.

«В семье мужа 5 мужчин. Когда мы приезжаем в гости, свекровь всегда выставляет вот такую корзину»

«Мама моей второй половинки — просто чудо»

Для создания материала были использованы следующие источники: © ghostteaparty_/ Twitter

«Свекор построил моим детям стол для LEGO»

Когда кому-то очень повезло со свекром

«Пришлось отменить свадьбу, но моя теща организовала для нас такой праздничный стол в тот день, когда должно было состояться торжество»

«Это моя свекровь!»

«Сегодня получил вот это от тестя»

Зато нет никаких запретных тем

Есть девушки, которые не знают, как деликатно объяснить своим парням, что у них месячные, молочница или еще какая напасть. А мои болячки непринужденно обсуждаются за обеденным столом, ведь муж — микробиолог, свекор — акушер-гинеколог, свекровь — дерматолог. © Подслушано / Ideer

«У свекрови и дочери дни рождения в один день. Вот как они празднуют»



«Мама моего молодого человека прислала мне такое СМС, и я не могу перестать улыбаться»

«Мои родные уточняли, какой я хочу торт на день рождения. И были очень удивлены, что я выбрал чизкейк, а не шоколадный или ванильный. Мама моей второй половинки испекла для меня вот это в мой 43-й день рождения»

Круто, когда у родителей мужа хорошее чувство юмора

Недавно родила сына, помогать прибегает свекровь. Может еду сварить, посуду помыть, белье погладить. Звонит ей муж, мол, ты где? Она в ответ: «На барщине». Свекор ей: «И как там дела?» Свекровь: «Барин, солнышко наше, спит, кормилица кормит, крестьянин на пахоте, а холопка белье гладит. Вези оброк давай и вкусненького кормилице прихвати!» © Подслушано / Ideer

«Мой тесть спрашивал, не нужны ли мне несколько его старых игровых консолей. Я в раю»

Когда о тебе заботятся, словно о родной дочери

«Слоненок, которого я связала для своего свекра»

Когда у тебя особые привилегии

Сегодня бесплатно проехала в такси, вдобавок к этому водитель дал денег на обратную дорогу. Хорошо, когда свекор — таксист. © Подслушано / Ideer

«Теща связала для моего кота его собственный диван»