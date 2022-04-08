17 человек, которые смогли выстроить хорошие отношения с родителями своих вторых половинок
Сегодня, кажется, никого не удивишь анекдотами и возмутительными историями об отношениях с родителями своих вторых половинок. Но не всегда подобные стереотипы о злобных тещах и хитрых свекровях соответствуют действительности. И герои данной статьи на собственном примере готовы это подтвердить.
Мы в AdMe.ru верим, что и со свекровями и свекрами, и с тестями и тещами можно поладить, особенно если все готовы вкладываться в отношения.
«В семье мужа 5 мужчин. Когда мы приезжаем в гости, свекровь всегда выставляет вот такую корзину»
«Мама моей второй половинки — просто чудо»
Для создания материала были использованы следующие источники: © ghostteaparty_/ Twitter
«Свекор построил моим детям стол для LEGO»
Когда кому-то очень повезло со свекром
«Пришлось отменить свадьбу, но моя теща организовала для нас такой праздничный стол в тот день, когда должно было состояться торжество»
«Это моя свекровь!»
«Сегодня получил вот это от тестя»
Зато нет никаких запретных тем
- Есть девушки, которые не знают, как деликатно объяснить своим парням, что у них месячные, молочница или еще какая напасть. А мои болячки непринужденно обсуждаются за обеденным столом, ведь муж — микробиолог, свекор — акушер-гинеколог, свекровь — дерматолог. © Подслушано / Ideer
«У свекрови и дочери дни рождения в один день. Вот как они празднуют»
«Мама моего молодого человека прислала мне такое СМС, и я не могу перестать улыбаться»
«Мои родные уточняли, какой я хочу торт на день рождения. И были очень удивлены, что я выбрал чизкейк, а не шоколадный или ванильный. Мама моей второй половинки испекла для меня вот это в мой 43-й день рождения»
Круто, когда у родителей мужа хорошее чувство юмора
- Недавно родила сына, помогать прибегает свекровь. Может еду сварить, посуду помыть, белье погладить. Звонит ей муж, мол, ты где? Она в ответ: «На барщине». Свекор ей: «И как там дела?» Свекровь: «Барин, солнышко наше, спит, кормилица кормит, крестьянин на пахоте, а холопка белье гладит. Вези оброк давай и вкусненького кормилице прихвати!» © Подслушано / Ideer
«Мой тесть спрашивал, не нужны ли мне несколько его старых игровых консолей. Я в раю»
Когда о тебе заботятся, словно о родной дочери
«Слоненок, которого я связала для своего свекра»
Когда у тебя особые привилегии
- Сегодня бесплатно проехала в такси, вдобавок к этому водитель дал денег на обратную дорогу. Хорошо, когда свекор — таксист. © Подслушано / Ideer
«Теща связала для моего кота его собственный диван»
А у вас хорошие отношения с родителями своих любимых? Расскажите самые теплые истории!
Фото на превью *****queenmac / Reddit
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