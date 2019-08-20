17 человек, которые знают, как из любой ситуации выйти с высоко поднятой головой
Есть такие люди, у которых спортивных заслуг — ноль, зато характер настолько чемпионский, что не каждый олимпийский призер таким может похвастаться. Они не могут смириться с поражением ни на каком уровне, поэтому стремятся выйти победителями из любых ситуаций, будь то разговор с незнакомцем в очереди, семейная ссора или планирование детского дня рождения.
AdMe.ru стоя аплодирует 17 героям этой подборки, которые смогли лихо обернуть обстоятельства в свою пользу. А в качестве бонуса вас ждет небольшое предостережение.
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Бонус: не стоит забывать, что иногда ваша продуманность может обернуться против вас же самих
Фото на превью alisharai / Twitter