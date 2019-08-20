17 человек, которые знают, как из любой ситуации выйти с высоко поднятой головой

71 4 78 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Есть такие люди, у которых спортивных заслуг — ноль, зато характер настолько чемпионский, что не каждый олимпийский призер таким может похвастаться. Они не могут смириться с поражением ни на каком уровне, поэтому стремятся выйти победителями из любых ситуаций, будь то разговор с незнакомцем в очереди, семейная ссора или планирование детского дня рождения.

AdMe.ru стоя аплодирует 17 героям этой подборки, которые смогли лихо обернуть обстоятельства в свою пользу. А в качестве бонуса вас ждет небольшое предостережение.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Бонус: не стоит забывать, что иногда ваша продуманность может обернуться против вас же самих