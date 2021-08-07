17 человек, которые случайно открыли портал в другой мир, а это оказалась лишь игра света

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Мир теней скрывает много тайн и будоражит воображение. Порой обычные предметы обретают фантастические силуэты или создают такие оптические иллюзии, что аж кружится голова. Герои сегодняшней подборки убедились в этом на собственном опыте.

Мы в AdMe.ru засмотрелись на игру света, которую удалось запечатлеть на фото. В конце статьи вас ждет тень глобального масштаба, в реальность которой поначалу даже не верится.

«Тень от моих джинсов похожа на лицо»

«Так мой Lego отбрасывает тень на диван по вечерам»

Трансформер или офисное кресло?

Лампа или вертолет?

Дракон из параллельной вселенной

Эти почтовые ящики точно сговорились

«Не смотрите, я повторяю, не смотрите на это более 10 секунд»

Когда в душе ты Дарт Вейдер

Неужто вооруженный кот?

Похоже на злого паучьего гремлина

«Я жираф»

Когда играешь на полных настройках, но оставляешь тени на минималках

Непонятно, кого больше бояться: плывущего паука или его тени

Тень от рулона туалетной бумаги похожа на колибри

«Прогуливаясь во время работы, увидел эту тень на полу. Добрый вечер!»

«Я собиралась начать писать, как вдруг — единорог»

Бонус: тень на самом небе