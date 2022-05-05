17 человек, которые слишком буквально восприняли фразу «Будьте как дома»
За последние лет 10 культура гостеприимства сильно изменилась. Когда-то можно было, проходя мимо дома друзей, просто позвонить в дверь и напроситься на чай с конфетами, например. И только сейчас мы понимаем, что друзья могут планировать провести вечер совсем иначе, так что лучше договориться о встрече заранее, чтобы всем было комфортно. Но некоторые люди до сих пор живут по прежним правилам и уверены, что гостеприимный хозяин должен накрыть стол, пустить переночевать и, конечно, позволить детям гостей безобразничать в квартире.
Так и появляются истории о том, как гости без спроса берут померить одежду, позволяют себе невежливые высказывания, да еще и возмущаются. Сегодняшняя статья AdMe.ru как раз о таких людях, которые не знают чувства меры.
- У меня были знакомые, которые просто вваливались без предупреждения в гости и сидели до упора. Научила их звонить перед приходом, но апофеозом стал момент, когда они позвонили, я сказала, что сейчас ухожу, а они ответили, что это ничего, они меня подождут у меня же дома. © Wildwildworld / Pikabu
- Пригласили кума с кумой в гости праздновать Пасху, а у них ребенок маленький был. Загостились они на несколько дней. А потом, когда наконец-то уехали, я в детской комнате под кроватью нашла наши полотенца — испачканные и закинутые подальше. Больше их мы не приглашали. © Милана Сынжерян
- Зашла ко мне знакомая бабушка поплакаться на непутевого сына. Вроде по квартире она не ходила, но после ее ухода пропала щетка-пуходерка, которой я накануне вычесывала уличного кота, когда приводила его в порядок. А через несколько дней эта бабуся стала мне жаловаться, что у ее собаки лишай появился. Так ей и надо. Только собаку жалко. © Юлия Буяшкина
- Разрешили давнему другу мужа пожить у нас 2 недели, пока мы будем в отъезде. Мужик оказался напыщенный и противный, но вот наконец в пятницу он уехал. В субботу прихожу домой и вижу, что дверь открыта, а телевизор включен. Думала, муж вернулся домой пораньше, а оказалось, что этот его приятель решил, будто мы уехали на выходные, и проник в нашу квартиру, намереваясь остаться еще на 2 дня. «Тебя не должно было тут быть», — возмутился он и не ушел, пока не приехал муж и не выгнал его. © Charismaticjelly / Reddit
- Я подруге в прошлом году привезла в подарок бусы и браслет из янтаря. А недавно она рассказывает, что ее сестра позвала в гости. «Вижу, — говорит, — племянник играет с янтариками. Откуда они?» А сестра отмахнулась: «Да когда мы у тебя были, ему так янтарь понравился, что он украшения забрал и разорвал, чтобы с камушками играть. А что, тебе жалко, что ли?» Подруга янтарь забрала обратно, так на нее еще и обиделись. © Лазарева Наталья
- Друзья попросили мою жену присмотреть недельку за их кошкой, пока они в отъезде. Сказали ей: «Пользуйся в доме чем хочешь», а она... вернулась домой, прихватив с собой их вафельницу. © Mashy6012 / Reddit
- Я разрешила своей сестре пожить немного у меня дома, когда она переживала развод. А она велела моему 5-летнему сыну убрать «свои дурацкие игрушки из ванной». Игрушки, лежавшие в его ванной, которой мы разрешили сестре воспользоваться. © MynameisMarsh / Reddit
- К нам однажды напросился знакомый из другого города. Сначала он заявился на 2 дня раньше, якобы перепутал билет. Жил неделю, ни разу не убрал за собой посуду, ни разу не купил что-то из еды. Через пару дней мы перестали есть дома, а он возмутился — открывает холодильник, цокает и говорит: «Мышь повесилась». Отвечаю, мол, да, мы дома не готовим, хочешь — сходи и купи себе продукты. Перед отъездом тянул до последнего, надеялся, что мы ему вызовем такси. Не вызвали. Написал потом мужу, какая я ужасная, жадная, бесхозяйственная, жить со мной нельзя. © Татьяна Лобанова / AdMe
- Приезжала ко мне в гости близкая подруга с 3 детьми. Эти молодцы расколотили аквариум на ковролине, откуда я потом пинцетом выковыривала осколки, залапали руками в шоколаде все возможные поверхности в доме, включая зеркала и обои, разбили дорогой сувенир. И в заключение, когда я подала на стол блюдо с крылышками, дочь подруги полезла обеими руками по локоть в это блюдо выковыривать наиболее понравившиеся крылья. После этого я их в гости больше не зову. © Ирина / AdMe
- Был у меня родственник, который доставлял мне кучу хлопот. Как-то он привел ко мне домой шумных гостей без разрешения. Гости эти обижали мою собаку, пытались ею командовать и требовали, чтобы я ее заперла. А я просто сказала: «Собака здесь живет, а вы — нет. Вас изначально даже не звали сюда. Если что-то не нравится, дверь вон там». И больше я никогда никого из них не видела. © Carla Omoth / Quora
- Мы с мужем пригласили на ужин друга с его девушкой. После ужина мы болтали и делились историями знакомства. Я рассказываю, как пригласила мужа на свидание, а она такая: «Ого, это, видимо, было еще до того, как он растолстел?» Я была вне себя: во-первых, мой муж вовсе не толстый, во-вторых, как можно прийти в гости и в лицо обозвать хозяина толстяком? В общем, вскоре они ушли, а спустя пару месяцев друг с ней расстался. © Tori Rivers / Quora
- Мы с мужем пару лет жили у свекрови, пока копили на свою квартиру. Как-то вечером в четверг я испекла свой фирменный торт — хотела в пятницу после работы угостить им свекровь и мужа, отнести своим родным и сама отведать. Однако, когда в пятницу я вернулась с работы, я обнаружила гостей свекрови и ее саму за поглощением остатков моего торта со словами: «Не в моем вкусе, но всем понравилось». Было очень обидно. © Alisa / AdMe
- Написал однокурсник из другого города — его жена, мол, едет на семинар по йоге, попросил пустить ее на 3 дня. Дама оказалась своеобразная: на вопросы не отвечала, пряталась от нас, еду уносила в комнату, мылась ночью, когда мы все спали. Вечером 2-го дня знакомый написал, что мы мешаем ей сосредоточиться на каких-то практиках и она жалеет, что поехала. Ответил, что мы у себя дома, а если что-то не нравится, то есть отель. © Михаил Герасенков / AdMe
- Соседские дети любят тусоваться у меня дома. 2 девочки не проблема, но брат у них просто наглец. Заходит в дом, открывает морозилку: «Я голодный, купи хрустящих хлебцев, я их люблю». Или выдает что-то типа этого: «У вас нет печенья, потому что вы бедные. Не то что мой папа». Так вот, всегда с удовольствием говорю ему, что он может уйти к себе домой и поесть там. © Jennifer Miller / Quora
- 3 дня назад звонит тетя: «Настенька, мы к вам заедем на пару дней, а потом уедем! Родственница хочет повидаться с нами, с сыном понянчиться». Говорю, мол, так и живите у нее. «Она старая, Димочке [сыну] скучно будет. А вы с ним поиграете, опыт вам будет». Сказала, что мы гостей не ждем. А соль истории в том, что они приперлись час назад. У нас сейчас 11 часов вечера. Сидят под подъездом и ждут, чтобы я открыла. Что за люди... © sitnika / Pikabu
- На свой день рождения всегда пеку большой торт с клубникой, гости его с нетерпением ждут. Однажды пришли подруги, и, пока мы несколько часов ели, пили, танцевали и всячески веселились, одна из них, которую я знала не так давно, съела всю клубнику с торта, который стоял в холодильнике. Даже ту, которая была между коржами. Просто весь вечер ходила к холодильнику и втихаря ела клубнику. Когда подошло время десерта и мы всей толпой пошли доставать торт из холодильника, все были в шоке. © Илона Юрданова
- Пригласила маму на ужин с нашими общими друзьями. В 3 кастрюлях у меня варились макароны разной формы. Смотрю — мама льет во все кастрюли масло! Она, видите ли, всегда так дома делает, чтобы не слиплись. Пришлось выбросить все и сварить заново. Потом весь вечер она зудела, что я не умею готовить, было очень неловко. В общем, больше я ее на ужины с друзьями не приглашала, чтобы она не испортила вечер. © Linda Colosimo / Quora
А как часто вам приходилось напоминать назойливым визитерам, что они все-таки в гостях?