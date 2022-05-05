17 человек, которые слишком буквально восприняли фразу «Будьте как дома»

За последние лет 10 культура гостеприимства сильно изменилась. Когда-то можно было, проходя мимо дома друзей, просто позвонить в дверь и напроситься на чай с конфетами, например. И только сейчас мы понимаем, что друзья могут планировать провести вечер совсем иначе, так что лучше договориться о встрече заранее, чтобы всем было комфортно. Но некоторые люди до сих пор живут по прежним правилам и уверены, что гостеприимный хозяин должен накрыть стол, пустить переночевать и, конечно, позволить детям гостей безобразничать в квартире.