17 любителей чистоты, которые не поленились и отмыли предметы от вековой пыли
В мире не так много людей, которые при одной только мысли об уборке начинают радостно хлопать в ладоши. Однако ослепительные результаты этой будничной работы точно могут порадовать любого.
Мы в AdMe.ru получили эстетическое удовольствие, когда рассматривали фотографии людей, которые вернули различным вещам их первозданный вид.
«Преобразил бассейн всего лишь за час»
«Наконец-то заставила себя прибраться в ванной»
«Я даже не подозревал, какой грязный у меня забор»
«На 7-м месяце беременности мне начали сниться странные сны о мойке высокого давления. Наконец-то появилось время заняться этими кирпичиками!»
«У меня много лет были проблемы со здоровьем, поэтому я забросила мой дворик. Но теперь наконец-то появилась возможность привести его в порядок»
Салон машины: до и после
«Отмыли дорожку, ведущую к родительскому дому»
«Отмыла старые бабушкины фужеры от 20-летней грязи»
«Переехала в новый дом 2 недели назад, наконец-то дошли руки до пола в ванной»
Когда дошли руки даже до уличных детских игрушек
«В моей комнате уже начало попахивать, так что я решил, что пришло время уборки»
«Это сделала моя девушка»
Ботинки после 3-дневного похода в Колорадо (слева) и после чистки (справа)
«Впервые помыла микроволновку»
Заплесневелый дом: до и после
«Преобразил кирпичную ограду»
«Просто хотела показать вам свою ванну, которую не мыли 6 месяцев!»
А вы любите генеральную уборку? Или предпочитаете поддерживать дома чистоту каждый день?
Фото на превью sunnygb812 / Reddit
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