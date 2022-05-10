17 любителей чистоты, которые не поленились и отмыли предметы от вековой пыли

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В мире не так много людей, которые при одной только мысли об уборке начинают радостно хлопать в ладоши. Однако ослепительные результаты этой будничной работы точно могут порадовать любого.

Мы в AdMe.ru получили эстетическое удовольствие, когда рассматривали фотографии людей, которые вернули различным вещам их первозданный вид.

«Преобразил бассейн всего лишь за час»

«Наконец-то заставила себя прибраться в ванной»

«Я даже не подозревал, какой грязный у меня забор»

«На 7-м месяце беременности мне начали сниться странные сны о мойке высокого давления. Наконец-то появилось время заняться этими кирпичиками!»

«У меня много лет были проблемы со здоровьем, поэтому я забросила мой дворик. Но теперь наконец-то появилась возможность привести его в порядок»

Салон машины: до и после

«Отмыли дорожку, ведущую к родительскому дому»

«Отмыла старые бабушкины фужеры от 20-летней грязи»

«Переехала в новый дом 2 недели назад, наконец-то дошли руки до пола в ванной»

Когда дошли руки даже до уличных детских игрушек

«В моей комнате уже начало попахивать, так что я решил, что пришло время уборки»

«Это сделала моя девушка»

Ботинки после 3-дневного похода в Колорадо (слева) и после чистки (справа)

«Впервые помыла микроволновку»

Заплесневелый дом: до и после

«Преобразил кирпичную ограду»

«Просто хотела показать вам свою ванну, которую не мыли 6 месяцев!»