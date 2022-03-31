17 человек, которые решились на изменение себя и не пожалели ни одной вложенной копейки

Сложно найти человека, который был бы полностью доволен своей внешностью. Одному не нравится горбинка на носу, другому — веснушки на лице, а третьему — расстояние между верхней губой и носом. И когда эти люди осмеливаются исправить данные, по их мнению, недостатки внешности, они начинают ощущать себя совершенно другими людьми, а их жизнь приобретает новые краски.

Мы в AdMe.ru понимаем, что решиться на перемены порой бывает очень трудно, но, как показывает опыт, результат того стоит.

1. Через 9 недель после липосакции на подбородке

2. «Скинула 23 кг (похудела с 78 до 55 кг). Теперь похожа на другого человека»

3. «Чуть больше года — и мои зубы идеальны. Наконец-то! Я так счастлива!»

4. Через 9 недель после двойной операции на челюсти

5. Через 2 недели после липосакции и имплантации подбородка

«Я все еще выгляжу опухшей, но эта операция — одна из лучших вещей, которые я только делала для себя».

6. «Долой старое, да здравствует новое. Такое освежающее изменение!»

7. «Безумно довольна результатом»

8. Похудела со 118 до 73 кг всего за 11 месяцев

9. До и после подтяжки губ. И это не просто эффект от филлеров, а еще и уменьшение участка между верхней губой и носом

10. Прошел почти месяц после операции

11. 6 с половиной недель после липосакции подбородка

12. «Решил поделиться своей 2-летней трансформацией: минус 45 кг»

13. «Слева 23 года, а справа 36 лет. Это результат радикального принятия себя (внутри и снаружи)»

14. Через 6 недель после операции по изменению прикуса

15. «Даже не верилось, что можно добиться этого, если обратить вспять вред от солнца»

16. «Мой мастер — талант! Не верится, что раньше я так подрисовывала себе брови»

17. «Год назад я впервые начал отращивать волосы, и я больше никогда не вернусь к короткой стрижке»