17 человек, которые регулярно восклицают: «Ощущение, что в этом доме мне больше всех надо!»
Вот ведь как бывает: стараетесь поддерживать порядок дома и на рабочем месте, трудитесь как пчелка, а окружающие часто не обращают никакого внимания. Им буквально до лампочки всякие бытовые мелочи типа испорченной посуды или надкусанного печенья в общей вазочке. А у вас складывается ощущение, что рядом с вами живут пусть обаятельные и родные, но совершенно не приспособленные к жизни люди.
Мы в AdMe.ru не раз сталкивались с бытовой безалаберностью близких и друзей и поэтому понимаем многих героев этой статьи, как никто другой. Да и котикам из бонуса, на наш взгляд, тоже не помешала бы лекция о правилах поведения.
«Я почувствовала странный запах на кухне и обнаружила, что мама забыла убрать лопаточку со дна посудомоечной машины»
«Мам, ну кто так делает? Если хочешь не весь маффин — просто разрежь его по вертикали»
Не судьба было нормально выключатель покрасить?
«Моя жена обычно закидывает в стиральную машину всего пару вещей. Отсюда и столько лишней пены»
«Отец услышал мою просьбу закрывать пакеты с вкусняшками для собак»
«Вот как моя жена оставляет бутылки с водой»
«Покупаю домой печенье. Иду на работу. Возвращаюсь вот к этому»
«Кто-то никогда не закрывает маркеры до конца, а потом удивляется, почему они высыхают»
«Моя мама хотела съесть только шоколадную часть»
«Решили устроить романтический вечер. Накрываю на стол и понимаю, что не хватает свечей. Отправляю мужа в магазин. Купил. Хорошо, что в аптеку не зашел»
«Мой муж — инженер»
Приятного чаепития!
«Мой отец тоже не ищет легких путей»
«Ну неужели сложно правильно повесить рулон?»
«Кто-то из членов моей семьи делает так после каждого обеда и ужина. Назло, что ли?»
«45-летний сосед по дому размораживает курицу на нашем кухонном коврике»
«Вот как моя хрупкая женушка открывает горошек»
Бонус: насвинячить могут даже котики
«Уж не знаю, как они так едят, но добавки просят постоянно».
Интересно, какие обычные бытовые действия родных и знакомых могут довести вас до точки кипения?