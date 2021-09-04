17 человек, которые работают с такими кадрами, что хоть стой, хоть падай

Даже если вы работаете удаленно, у вас наверняка есть коллеги, с которыми нужно контактировать в течение дня. А уж если вы работаете не из дома, то общение с сослуживцами и вовсе неизбежно. Обычно это замечательные, добрые, отзывчивые люди, но иногда нашими коллегами оказываются невыносимые грубияны и подхалимы.