17 человек, которые работают с такими кадрами, что хоть стой, хоть падай
Даже если вы работаете удаленно, у вас наверняка есть коллеги, с которыми нужно контактировать в течение дня. А уж если вы работаете не из дома, то общение с сослуживцами и вовсе неизбежно. Обычно это замечательные, добрые, отзывчивые люди, но иногда нашими коллегами оказываются невыносимые грубияны и подхалимы.
Мы в AdMe.ru уверены, что у каждого из нас есть история на миллион о крайне оригинальном работнике, и эти 17 человек не исключение.
- Однажды мой начальник решил, что я молодец и мне надо поднять зарплату. И пошел он на поклон к замдиректора. Тот спросил, замужем ли я. Начальник ответил, что замужем. На что замдиректора ответил: «Вот пусть муж и зарабатывает. А у нее для бабы нормальная зарплата». Не сложилось у меня там с карьерой, короче. Зато благодаря тому начальнику я на курсы сходила, которые мне помогли потом с поиском работы. Да и вообще он мировой мужик, грамотный, строгий, но справедливый. Он, кстати, дорос до заместителя директора и сейчас на место того самого. © lerahalera / AdMe
- Работаю в небольшой компании, в офисе около 30 человек. Если у кого-то день рождения, то скидываемся, покупаем подарок и накрываем небольшой стол. Но есть один коллега, который никогда не скидывается, и все об этом знают, но он всегда приходит поесть со словами: «Что у вас тут самое вкусное?» В последнее время у нас появилась традиция со смехом отвечать ему: «То, на что ты скидывался, Сережа». © Подслушано / Ideer
- Работаем на телефоне. Коллега, которая рядом сидит, когда считает стоимость на калькуляторе, лупит по клавишам чуть ли не со всей дури. Пытался попросить делать это потише, на что получил ответ, мол, на том конце провода должны слышать, что мы работаем, а не тишину слушать. © Подслушано / Ideer
- В соседнем кабинете работала женщина, которая постоянно надевала шумоподавляющие наушники. Так вот, она все время разговаривала сама с собой и даже не догадывалась о том, что ее прекрасно слышно. Чуть что, обзывала и ругала сама себя во всю ивановскую. © hamster1066 / Reddit
- Работал со мной программист — из архаичного поколения свитеров с оленями, больших животов, крошек в бороде и грязных кружек. И я ему приглянулась. Стал он таскаться за мной на обед, куда-то меня звать, осыпать комплиментами. Ну как комплиментами: «Ножки у тебя что надо» и все в таком духе. На мои просьбы это прекратить не реагировал никак. Просто перестать с ним контактировать я не могла, так как это нужно было по работе. Однажды прислал мне какую-то картинку из интернета не совсем приличного содержания. Я взбесилась и уже открытым текстом ему сказала, что он нарушает мои границы. На что получила такое же яростное: «С таким характером останешься одна с 40 кошками». И да, вишенка на торте: он был женат. © Ардна Скела / AdMe
- У нас был парень, который работал по 20 часов каждый день. Он просто уезжал домой, спал немного и снова возвращался на 20-часовую смену. И вот как-то я прихожу на работу, а его нет. Коллеги рассказали, что он разорвал свой рабочий костюм и молча ушел. Потом они увидели, что он качался на качелях на детской площадке. Вечером бедолага вернулся и уволился. © Spatzenkind / Reddit
- Я работала в зоосалоне, и пришла к нам новенькая. Пришла не одна, а с мужем. Первые 2 дня он таскался с ней и делал за нее почти все дела. Это было очень странно. Потом он все же вернулся на свою работу, и эта мадам явилась в салон одна. Поднесла мне лист с приклеенными к нему прядями волос и спросила, чьи это волосы. Я, конечно, офигела. Оказалось, что она нашла эти пряди в машине мужа и начала подозревать его в измене, поэтому все свои выходные он провел под наблюдением жены. © Melissa Pauline Tem / Quora
- У моего коллеги нет мобильного телефона. На самом деле я даже немного ему завидую. © itsawindmill / Reddit
- Прибежала коллега — начальник отдела. Просила меня сказать их новому сотруднику-мужчине, что от него так сильно воняет потом, что остальные 5 коллег-женщин просто задыхаются, а пахло от него так каждый день. Я отказался. Она долго маялась, еще недели 2 пыталась ему сказать, но не смогла. И приняла гениальное решение: она его уволила в связи с тем, что он не прошел испытательный срок. © Подслушано / Ideer
- К нам в фирму по ведению бухгалтерского учета пришла на собеседование женщина, которая долгое время не работала: занималась детьми. На вопрос о том, что она умеет, она ответила, что муж ей показал, как включается компьютер. © ГенераловаОксана / AdMe
- На работе есть очень приятная, но недалекая и вечно худеющая коллега, которая за 3 года так и не смогла скинуть ни килограмма. Мясо, сало, хлеб, шоколадки она не ест, не дай бог предложить, и на обед одна капуста. Зато каждый час бегает на кухню за чаем с печеньем. © Подслушано / Ideer
- Работала с одной дамочкой, которая всех называла «дорогуша», «малыш», «конфетка», «куколка». Вообще всех: и коллег, и посетителей. При этом грубила тем, кто ей не нравился, и любила посплетничать. В конце концов у нас поменялся начальник, и этой особе пришлось уволиться. Мы все вздохнули с облегчением. © Kathy Summerlin / Quora
- Копировщица, щуплая дамочка лет 40, решила, что наш коллега влюблен в нее. Его приставания заключались в том, что он напоминал ей о чертежах. Она же поливала его грязью. Одна сотрудница сказала, что не хочет это слушать. Боже, что после этого началось! Эта барышня караулила ту сотрудницу в туалете, кричала: «Забери его себе, раз ты его защищаешь! Все вы тут против меня, а он ко мне пристает!» Начальник управления пригласил к себе всех участников конфликта, выслушал, а потом ввалил девушке таких люлей! Сказал, что такому конфликтному человеку контракт он продлевать не будет, пусть ищет себе место, а если не успокоится, то уволит по статье. Сейчас она дорабатывает до конца контракта, со всеми милая и вежливая. © psgbel / AdMe
А с какими неординарными людьми сталкивались на работе вы?
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