17 человек, которые пытались найти свою любовь, но их свидание зашло куда-то не туда

В конце вечера, проведенного в кафе с парнем, сказала, что могу сама за себя заплатить. Он отказался, а потом решил проводить меня до дома и всю дорогу твердил, что я должна ему € 6. © hateniggas_gays / twitter

Познакомилась с неким Александром на сайте знакомств. На фото — весьма симпатичный мужчина, 42 года. Договорились встретиться у касс кинотеатра. Будний день, народа немного. Захожу в фойе, набираю его и понимаю, что единственный, кто поднес телефон к уху, — мужчина лет 70. Говорю, что вот она я, красивая, стою в фойе в ожидании свидания. Подходит этот дед и целует руку. На нем турецкий свитер «бойс», что был в моде в 90-е, треники с лампасами и остроносые ботинки, в руках — палочка. Я в легком шоке спрашиваю: «Александр, может, объяснитесь?» На что мне этот престарелый ловелас отвечает, что не выставил свое реальное фото, чтобы я оценила его богатый внутренний мир и высокий интеллект. Из уважения к возрасту предлагаю подкинуть деда до метро, на что он спрашивает: «А как же кино? Я и деньги в сберкассе снял на поход». © Zaponka81 / pikabu

За 20 минут до встречи приходит СМС от кавалера о том, что у него сестра попала в серьезную аварию и он должен поехать к ней в больницу. А позже, вечером, написал, что он мне наврал, у него вообще сестры нет и он просто испугался. Мужику было 35. © stardust01 / pikabu