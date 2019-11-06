17 человек, которые пытались найти свою любовь, но их свидание зашло куда-то не туда
Любой поход на свидание — захватывающая лотерея. Вы можете встретить нового друга, наконец-то найти любовь всей жизни или невольно стать участником курьезной ситуации, о которой можно будет с задором рассказывать внукам.
Мы в AdMe.ru не смогли сдержать смех, читая 17 пользовательских историй о нелепых свиданиях, которые развеселили бы даже комедийных сценаристов.
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Познакомились с парнем в интернете, договорились встретиться в кафе. Я уже выехала, и тут приходит СМС: «Я твое фото маме показал, ты ей не понравилась. Прости, я не приеду». © feyahuya / pikabu
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Гулял я с одной барышней. Потащила она меня в парк, где по утесу стекал большой ручей. Так вот, моя мадемуазель не придумала ничего лучше, как полезть на эту каменную глыбу со словами: «Сфоткай меня!» Как только она ступила туда, где течет вода, то поскользнулась и поехала по камню вниз, попутно измазываясь в водорослях. Но я же джентльмен — полез ее доставать. © KAHuCTPA / pikabu
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На 1-м курсе пошла на свидание с чуваком, который не поступил на «ракетостроение». Он 2 часа показывал свои чертежи и почти не смотрел на меня. Я свалила, подменив себя официанткой. Кажется, он даже не заметил... © motherofshiba / twitter
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Один раз меня парень позвал на свидание в бильярд. Проиграл, обиделся, и больше мы не виделись. Вот и все. © N_Naivette / twitter
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Катались с юношей на велосипедах. Я мощно грохнулась, слетела цепь. Он меня пожалел, бедную: как джентльмен начал помогать с этой цепью. Пока помогал, заехал колесом по лицу. Испугались оба, в травмпункт ехали тоже вместе. В итоге теперь мой муж. © kokoro / pikabu
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Пригласил меня на первую встречу в церковь, потому что туда привезли какие-то особо крутые мощи. В целом все прошло клево, хоть и нестандартно. © Betelgeuseray / twitter
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В интернете познакомилась с парнем, 27 лет. При переписке показался интересным, договорились о встрече. Как положено, я малость опаздываю, захожу в кафе, а он, оказывается, пришел с мамой. В итоге свидание резко превратилось в смотрины, так как почти все время я разговаривала с ней, обсуждая здоровье ее драгоценного сыночка и мои навыки ведения хозяйства, которых на самом деле нет. К счастью, я быстро смылась под предлогом неотложных дел и с тех пор решила, что знакомства в сети — та еще затея. © dabigatran / pikabu
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Ходила на свидание с одним парнишкой, а у него один глаз стеклянный. Пошли с ним в кино, а я по незнанию напросилась на 3D. Он в конце сеанса сказал, что фильм ничего, только мутно видно. Это фиаско! © feyahuya / pikabu
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Парень повел меня на свидание на кладбище. Выклянчил по дороге кофе. В конце сказал, что не может связаться с человеком в такой уродской шапке и бросил меня где-то на краю города. © Capitolina18 / twitter
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В конце вечера, проведенного в кафе с парнем, сказала, что могу сама за себя заплатить. Он отказался, а потом решил проводить меня до дома и всю дорогу твердил, что я должна ему € 6. © hateniggas_gays / twitter
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Познакомилась с неким Александром на сайте знакомств. На фото — весьма симпатичный мужчина, 42 года. Договорились встретиться у касс кинотеатра. Будний день, народа немного. Захожу в фойе, набираю его и понимаю, что единственный, кто поднес телефон к уху, — мужчина лет 70. Говорю, что вот она я, красивая, стою в фойе в ожидании свидания. Подходит этот дед и целует руку. На нем турецкий свитер «бойс», что был в моде в 90-е, треники с лампасами и остроносые ботинки, в руках — палочка. Я в легком шоке спрашиваю: «Александр, может, объяснитесь?» На что мне этот престарелый ловелас отвечает, что не выставил свое реальное фото, чтобы я оценила его богатый внутренний мир и высокий интеллект. Из уважения к возрасту предлагаю подкинуть деда до метро, на что он спрашивает: «А как же кино? Я и деньги в сберкассе снял на поход». © Zaponka81 / pikabu
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За 20 минут до встречи приходит СМС от кавалера о том, что у него сестра попала в серьезную аварию и он должен поехать к ней в больницу. А позже, вечером, написал, что он мне наврал, у него вообще сестры нет и он просто испугался. Мужику было 35. © stardust01 / pikabu
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Пришел на свидание к даме, а оказалось, она в тот день забилась встретиться сразу с тремя. Последний приехал на машине, она села к нему и уехала. Мы обменялись с другим взглядами и пошли в бар. Темой встречи было коварство женщин. © Dick4romMountain / pikabu
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Зима, второй раз гуляем с парнем, болтаем, и тут я как чихну. Да так, что, простите, зеленая сопля на пол-лица. Самое обидное, что я ее даже не заметила. Поворачиваюсь к нему — он спокойно достает платок и подает мне. Я, красная, вытираюсь, извиняюсь, думая, что это наша последняя встреча. Но нет, уже 2 года вместе. © Bubleed / pikabu
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У меня было свидание с кавалером, который вычитал, что женщины считают сочетание запахов парфюма и табака невероятно притягательным. Ну, может, смесь Hugo Boss и кубинских сигар и будет действовать магнетически, но вот ароматы «Балканской звезды» и одеколона неизвестной марки из ближайшего ларька — совсем нет! © Polar.fox / pikabu
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Парень после свидания решил проводить до дома. На полпути внезапно сорвался в обратную сторону без объяснения причины. Позже написал, что забыл встретить маму с работы, а она «будет ругать». © LampaKota / pikabu
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Сидели с одним в баре в центре Москвы. Принесли счет на ₽ 4 тыс., и парень сказал, что это очень дорого. Мне стало неловко, и я предложила: «Давай пополам?» В итоге так и сделали, но он все равно бубнил, что ₽ 2 тыс. — это дорого. Спросила, что же тогда для него нормально. Он ответил, что обычно берет алкоголь по акции и сидит в подъезде. Нам по 30 лет. © SotrudnikDobra / pikabu
А на каких неловких свиданиях приходилось бывать вам?
Фото на превью feyahuya / pikabu