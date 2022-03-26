17 человек, которые просто не совладали с бытом, а настроение подняли всему интернету
У каждого из нас не раз случались бытовые неудачи: кто-то предпочитает не обращать на них внимания, а кто-то всеми силами пытается исправить или хотя бы поделиться своими переживаниями со всем интернетом.
Мы в AdMe.ru верим, что небольшие бытовые казусы не должны сильно портить настроение, особенно, когда пользователи сети щедро отсыпают свои лайки и комментарии за такие истории.
«Моя девушка еще удивлялась, почему пылесос перестал работать»
«Наш очиститель воздуха больше года работал с таким фильтром»
«Поставил бутылку с моющим средством на сушилку, и вибрация сбила ее. Катастрофа...»
«Моя девушка складывает разбитую яичную скорлупу обратно в подставку для яиц»
«Я так сильно наполнил начинкой свои бутерброды, что сломал тостер, пытаясь их придавить»
«Моя девушка забыла, что закрыла замок, и довольно осторожно открыла дверь. Он тут же разломался...»
«Моя жена забыла ручку в кармане брюк»
Когда слишком надолго забыл о картошке
«Я просто хотел немного лапши. Очевидно, моя тарелка была с этим не согласна»
«А ведь это даже не понедельник»
«Каждый раз, когда я пытаюсь пожарить куриные бедрышки, они всегда либо подгорают, либо не прожариваются внутри. На этот раз мне удалось сделать и то и другое»
Когда просто хотел немного масла
«Нанял профессионального уборщика, чтобы сделать жене сюрприз на День святого Валентина. Вот как он „отмыл“ сковородку»
«Мой арендодатель сказал: „Ничего, если замененная плитка не будет точно идеально подходить по цвету к остальному полу?“ Я согласился»
«Теща гостила у меня, оставив тестя дома на 3 недели. Через неделю он прислал ей букет с открыткой, в которой было всего 2 слова: „Помоги мне“»
«Состояние духовки в отеле во время моей первой смены (и, очевидно, последней)»
«Принтер использовал половину чернил для „очистки“, после того как я заменил картридж»
Расскажите, какие бытовые казусы происходили с вами в последнее время?
Фото на превью GavinWakeUpCall / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые просто не совладали с бытом, а настроение подняли всему интернету
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