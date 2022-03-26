17 человек, которые просто не совладали с бытом, а настроение подняли всему интернету

У каждого из нас не раз случались бытовые неудачи: кто-то предпочитает не обращать на них внимания, а кто-то всеми силами пытается исправить или хотя бы поделиться своими переживаниями со всем интернетом.

Мы в AdMe.ru верим, что небольшие бытовые казусы не должны сильно портить настроение, особенно, когда пользователи сети щедро отсыпают свои лайки и комментарии за такие истории.

«Моя девушка еще удивлялась, почему пылесос перестал работать»

«Наш очиститель воздуха больше года работал с таким фильтром»

«Поставил бутылку с моющим средством на сушилку, и вибрация сбила ее. Катастрофа...»

«Моя девушка складывает разбитую яичную скорлупу обратно в подставку для яиц»

«Я так сильно наполнил начинкой свои бутерброды, что сломал тостер, пытаясь их придавить»

«Моя девушка забыла, что закрыла замок, и довольно осторожно открыла дверь. Он тут же разломался...»

«Моя жена забыла ручку в кармане брюк»

Когда слишком надолго забыл о картошке

«Я просто хотел немного лапши. Очевидно, моя тарелка была с этим не согласна»

«А ведь это даже не понедельник»

«Каждый раз, когда я пытаюсь пожарить куриные бедрышки, они всегда либо подгорают, либо не прожариваются внутри. На этот раз мне удалось сделать и то и другое»

Когда просто хотел немного масла

«Нанял профессионального уборщика, чтобы сделать жене сюрприз на День святого Валентина. Вот как он „отмыл“ сковородку»

«Мой арендодатель сказал: „Ничего, если замененная плитка не будет точно идеально подходить по цвету к остальному полу?“ Я согласился»

«Теща гостила у меня, оставив тестя дома на 3 недели. Через неделю он прислал ей букет с открыткой, в которой было всего 2 слова: „Помоги мне“»

«Состояние духовки в отеле во время моей первой смены (и, очевидно, последней)»

«Принтер использовал половину чернил для „очистки“, после того как я заменил картридж»