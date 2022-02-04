17 человек, которые просто хотели продавать и покупать вещи в интернете, а не вот это вот все
Нам всем встречались объявления в сети с будничными запросами в стиле «купить — продать». Однако в сфере интернет-торговли порой творятся такие страсти, что ни один голливудский сериал и рядом не стоял.
Мы в AdMe.ru всегда держим руку на пульсе интернет-торговли с изюминкой, поэтому делимся с вами очередной порцией ярких объявлений и переписок.
Из прекрасного на «Авито»
«Классика. „Может, сами привезете, да еще и со скидкой?“ Даже не знаю, почему меня должно волновать, что там ноготочки еще какие-то»
«Тут продают числа. Что думаете, брать?»
«Мне кошку 2 часа переть, чтобы тетя ее просто понюхала?»
Чисто детективная история
В нашем мире все может стать валютой
«Аккуратнее, сейчас может удар хватить. Нашла на просторах интернета»
Вот и пообщались
Вот это поворот!
Когда не знаешь, что подарить
Доставка все вытерпит
Лучше поздно, чем никогда
Стоит только попросить
«Продавал подаренную мне мультиварку, в которой готовил 3 раза. С ценами не наглею никогда, выставил ее за ₽ 1 000. И тут пишет мне кадр»
Бог маркетинга в здании
Когда все очень грустно
Выход всегда есть
А какие сюрпризы ждали вас, когда вы покупали и продавали вещи в интернете?
Фото на превью superlovemaker / Twitter
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