17 человек, которые просто хотели продавать и покупать вещи в интернете, а не вот это вот все

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Нам всем встречались объявления в сети с будничными запросами в стиле «купить — продать». Однако в сфере интернет-торговли порой творятся такие страсти, что ни один голливудский сериал и рядом не стоял.

Мы в AdMe.ru всегда держим руку на пульсе интернет-торговли с изюминкой, поэтому делимся с вами очередной порцией ярких объявлений и переписок.

Из прекрасного на «Авито»

«Классика. „Может, сами привезете, да еще и со скидкой?“ Даже не знаю, почему меня должно волновать, что там ноготочки еще какие-то»

«Тут продают числа. Что думаете, брать?»

«Мне кошку 2 часа переть, чтобы тетя ее просто понюхала?»

Чисто детективная история

В нашем мире все может стать валютой

«Аккуратнее, сейчас может удар хватить. Нашла на просторах интернета»

Вот и пообщались

Вот это поворот!

Когда не знаешь, что подарить

Доставка все вытерпит

Лучше поздно, чем никогда

Стоит только попросить

«Продавал подаренную мне мультиварку, в которой готовил 3 раза. С ценами не наглею никогда, выставил ее за ₽ 1 000. И тут пишет мне кадр»

Бог маркетинга в здании

Когда все очень грустно

Выход всегда есть