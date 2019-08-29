17 человек, которые профессионально выясняют отношения через СМС

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Раньше телефонные разговоры могли сойти за сюжет очень эмоциональной мелодрамы, причем не суть важно, с кем происходил разговор: с мужем, родителями или работодателем. Сейчас же, когда все предпочитают мессенджеры звонкам, такой же накал страстей перекочевал в переписки, и некоторые из них просто невозможно не сохранить в виде скриншота.

Мы в AdMe.ru разыскали пользователей, которые сохранили самые насыщенные эмоциями переписки и выложили их в сеть.

Вот почему важно спрашивать: «Как я тебя узнаю?»

Так разрываются еще не состоявшиеся помолвки

«Я решил поспать, и мой телефон случайно отправил сообщение об опасности всей моей семье. Мама решила, что меня украли»

Когда вероятность «один на миллион» срабатывает именно на тебе

Когда на все заранее готов ответ

Переписки часто показывают истинное лицо собеседника

Вот и проси после этого у кого-то номер телефона

«Взял машину в аренду, по пути не работал бортовой компьютер. Решил написать в поддержку»

Режим ожидания включен

У каждого свои обстоятельства

Сарказм — твой верный друг, даже когда тебе делают комплименты

Когда знаешь, что ответить даже на самые странные сообщения

А зачем вникать?

«Кажется, я останусь один до конца своих дней»

Он по крайней мере пытался

Сообщения от бывших почти всегда внезапны

Главное — вовремя обратить внимание на важные детали

А у вас есть скриншоты переписок, которые настолько эмоциональны, что вы вряд ли когда-то их удалите? Покажите их нам.