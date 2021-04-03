17 человек, которые приобрели обычную вещь, а вместе с ней получили редкостный сюрприз

Так приятно найти что-то ценное, когда этого совсем не ожидаешь. И каждому из нас хочется быть тем самым счастливчиком, которому настолько повезло, что он обнаружил сокровище в обыденной вещице. Сразу появляется желание поделиться радостью драгоценной находки со всем миром.

Мы в AdMe.ru открыли рот от везучести таких ребят и решили разделить их радость в этой статье. А некоторые случаи настолько уникальны, что даже складывается ощущение, будто сама вселенная решила побаловать избранников своими подарками.

«Серебряная сережка gucci bamboo heart, нашел в женской рубашке. Проба и гравировка на месте»

«Мой сосед по комнате купил штаны в комиссионном магазине и нашел билет в кино на „Звездные войны“ 1999 года в одном из карманов»

«Я обнаружила эти фото в купленной мною книге»

«Сначала постирал рюкзак, а только потом увидел в одном из множества карманов флешку. Работает, на ней какие-то немецкие документы»

«Купил сегодня книгу в благотворительном магазине и нашел это, когда листал»

«Польша. За рюкзак отдал 20 злотых, остальное было внутри»

«Приобрел обувь, а придя домой, в коробке обнаружил такой презент»

«Нашел билет в кармане куртки моего размера»

«Люблю покупать на распродажах фотоальбомы других людей, но никогда бы не подумал, что наткнусь на снимки Мухаммеда Али»

«Эта записка была в кармане джинсовой куртки, купленной в комиссионном магазине»

«Детка, когда ты найдешь это, подумай о нас с тобой: влюбленных, здоровых, в мире, счастливых, в согласии. Позвони мне, будь настойчива. Я люблю тебя. Целую, Г.»

«Гараж был приобретен давно, лет 15 назад, вместе с кучей хлама, который бывшим хозяевам было лень выбрасывать»

«Решил я сегодня разобрать коробки, чисто из любопытства, прежде чем выбрасывать. Обнаружил много самых разных вещей, в том числе горстку монет не существующих ныне стран и старые елочные игрушки».

«Лежал в кармане джинсов в секонд-хенде. Сам до сих пор не могу поверить, что такое бывает»

«Мне приглянулись б/у шахматы. Но выяснилось, что на них уже есть покупатель, так что мне предложили другой набор. Получив фото, я обомлел»

«Это были элитные „Лунные шахматы“, изготовленные в дорогущей мастерской. В ней мне и подтвердили их оригинальность, сообщив, что это раритет 1994–1995 гг.»

«В минувшее воскресенье на барахолке наткнулся на чемодан с какими-то пленками и слайдами»

«От продавца удалось выяснить, что это архив какого-то советского геолога. Цветные слайды особенно впечатлили, стало как-то жалко. Купил весь чемодан, принес домой. Вот какие фото там были».

«Золотой зажим для галстука 585-й пробы был в кармане пиджака»

«Я приобрела рамку для картины в благотворительном магазине и нашла спрятанную фотографию 1991 года»

«Синди, спасибо тебе за твою поддержку и нашу дружбу. У меня было много веселых моментов с тобой! Теперь наконец-то моя очередь! Я скучаю по тебе, но ты в моем сердце (не в моем кошельке, потому что у меня до сих пор нет последнего фото!) Только одно воспоминание о том, как мы пошли на бейсбол в Сан-Франциско с тобой и Келли. Джейк Кэр: Ход Блусо. С любовью, Сьюзан».

«Я купил олимпийскую куртку в комиссионке, и в кармане нашел это»

«Бейдж владельца. А еще — билеты на церемонию открытия, билеты на самолет и наклейки».