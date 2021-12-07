17 человек, которые приняли и полюбили свою внешность вопреки навязанным стандартам красоты

Пластическая хирургия развивается с каждым годом: популярны ринопластика, так называемые уколы красоты и другие виды вмешательств. К примеру, жители Британии предпочитают инъекции филлеров, а в Бразилии любят подчеркнуть пышность форм. Многие люди периодически задумываются о том, чтобы что-то в себе поменять, но герои нашей статьи однажды посмотрели в зеркало и приняли себя такими, какими они родились.

Мы в AdMe.ru считаем, что не бывает недостатков внешности, а есть изюминки, которые делают людей уникальными.

«Наша семейная черта — шнобель»

«Мы с сестрой страшно стеснялись, а ее муж сказал: «Вы, наверное, единственные, кому такой нос идет».

«Последние 5 лет я только и слышала, что мне надо похудеть, от человека, который, как я думала, был моей половинкой. Теперь он может идти на все четыре стороны»

«Тут не видно хорошо моих веснушек, но все равно хочется оставить это фото»

«Только недавно я стала чувствовать себя комфортно в собственной коже»

«Когда я была подростком, то хотела носить полосатые колготки и мини-юбки, но мама сказала, что я толстая. Что ж, я не худышка, но мне уже 29, и я ношу что хочу!»

«У меня начинают проявляться „глаза енота“. И

очень весело обводить их маркером, когда скучно»

«Облысение убивало мою самооценку, так что я просто избавился от волос»

«Я не была уверена, что мне стоит надевать такое из-за складок на спине. Но я это сделала и чувствую себя потрясающе»

«Начинаю все больше любить свои родные веснушки»

«Не могу поверить, что люблю свое тело. Годами переживала, хотела быть худой и подтянутой, ненавидела себя. Теперь смотрю на это фото с огромной любовью»

«Я никогда не выкладывал свои фото из-за низкой самооценки. Видимо, настал первый день любви к себе»

«Я привыкла постоянно скрывать веснушки. Теперь начинаю их любить»

«Наконец-то почувствовала себя красивой и достойной любви»

«Призыв ко всем, у кого витилиго: вам нужно начать принимать неповторимую красоту своего тела»

«Скинула вес, который набрала. Было сложно принять себя, но я продолжаю танцевать и напоминать себе, насколько я сильная и способная»

«Постепенно начинаю любить свой нос»

Я в таких девушек обычно влюбляюсь с первого взгляда. © gaybowserisalive / Reddit