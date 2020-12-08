17 человек, которые потратили свои кровные деньги, а потом пожалели

Мы живем в эру потребления и часто совершаем ненужные покупки. Иногда — по своей прихоти, а порой — по вине продавцов. Как бы там ни было, шопинг для одних — это счастье жизни, для других — еще одна головная боль, а для третьих — повод для самоиронии и смеха.

Мы в AdMe.ru и сами попадали в ситуации, когда покупка не оправдывала ожиданий, поэтому уверены, что истории людей из сегодняшней подборки отзовутся знакомыми нотками и в вашем сердце.

«Ребята, это нечто»

Я заплатил $ 200 за регистрацию на сайте знакомств, чтобы узнать, что в мире много людей, с которыми я не хочу разговаривать. © friend_jp / Reddit

Пышная свадьба. Мы могли бы организовать ее за небольшие деньги, а остальное сохранить в качестве первоначального взноса за дом. Во всяком случае, я не помню большую часть свадьбы или даже половину праздничного ужина. © d**k_beverson / Reddit

«Пока мы спали, стеклянный стол в гостиной превратился в стол меньшего размера, гораздо более „острый“»

Однажды я решил, что хочу научиться играть на гитаре. Купил инструмент за $ 400 в интернете, ориентируясь на отзывы. Пока я ждал, когда придет гитара, я купил укулеле, чтобы потренироваться. 2,5 месяца спустя я играю на укулеле пару часов в день. Мне это очень нравится, и я улучшаю свои навыки. Между тем как моя гитара за $ 400 покрывается пылью, а вместе с ней и дополнительные аксессуары за $ 60–70. © BurnedOut_ITGuy / Reddit

Только начав работать (в 16 лет), я стала тратить несметное количество денег на косметику. Наверное, тысячи. Я была очень не уверена в своей внешности и думала, что макияж поможет мне чувствовать себя красивой. Мне потребовались годы, чтобы исправить финансовый ущерб. У меня нет долгов, но мне становится не по себе от мысли о тех деньгах, которые могли бы пойти на сбережения. © The_Late_Gatsby / Reddit

«Я специально купил перерабатываемые щетки, чтобы меньше загрязнять природу, а они прислали их в пластиковом пакете»

Мое обручальное кольцо с бриллиантом. Оно красивое, и мне оно очень нравится, но это не стоит $ 11 тыс. Только после того, как мы обручились, я узнала о более дешевых и более подходящих вариантах. И я даже не ношу его каждый день, потому что мои пальцы опухают, когда я тренируюсь. © heyitsmeuredgelord / Reddit

«Открыл новую упаковку масла, готовя ужин, и на всех брикетах была плесень»

Я покупаю вкусную еду, думая, что она сделает меня счастливее. Но потом мне становится еще хуже из-за того, что я зря потратила деньги ради минутного удовольствия. © astrosope / Twitter

Машина Mercedes-Benz 500 SEL. Я буквально обанкротился, покупая запчасти и бензин для этой долбаной наземной яхты! Продал ее за половину того, что заплатил, и почувствовал себя счастливым от того, что избавился от нее. © [deleted] / Reddit

Одноразовые палочки для еды против металла

Я работаю в автосалоне в качестве ученика механика, и я видел много примеров, когда люди зря тратили свои деньги на глупые аксессуары и тому подобное. Но был один парень, который потратил буквально $ 75 на автомобильный ароматизатор и постоянно хвастался этим. © BigJo101 / Reddit

«Итак, мои родители купили пару „жестких дисков“ на Amazon и обнаружили, что, когда они загружают на них более 30 Гб, они просто заменяют предыдущий контент»

Я продолжаю покупать игрушки для своей кошки. Не знаю почему. Она вполне довольна скомканным листом бумаги или носком, украденным из корзины для белья. © LeucanthemumVulgare / Reddit

Ну, я купил ежедневник для 2020 года, и он мне вообще не пригодился. © Bull_Spotter / Reddit

«Зачем я купил такой стол?»