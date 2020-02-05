17 человек, которые попали в грамматический ад, но не растерялись

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Некоторым людям хочется подарить словарь, потому что от допущенных ими ошибок порой волосы дыбом встают. Да, все мы не без грамматического и орфографического греха, но многие просто бьют все мыслимые рекорды невежества. Как 18 человек из нашей сегодняшней подборки.

Мы в AdMe.ru за образованность и грамотность, поэтому надеемся, что такие ситуации не только повеселят, но и помогут сделать правильные выводы.

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4. Тетради, которые причиняют боль

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6. Главное, точка в конце

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11. Я даже не знаю, как это

12. Ехали из Екатеринбурга в Челябинск и увидели эту чудесную надпись

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14. Первое задание: сделать себе бейджик

15. Режим «Арбуз» активирован

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17.

А какие неправильно произносимые слова ввергают вас в филологический шок?