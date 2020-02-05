17 человек, которые попали в грамматический ад, но не растерялись
Некоторым людям хочется подарить словарь, потому что от допущенных ими ошибок порой волосы дыбом встают. Да, все мы не без грамматического и орфографического греха, но многие просто бьют все мыслимые рекорды невежества. Как 18 человек из нашей сегодняшней подборки.
Мы в AdMe.ru за образованность и грамотность, поэтому надеемся, что такие ситуации не только повеселят, но и помогут сделать правильные выводы.
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4. Тетради, которые причиняют боль
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6. Главное, точка в конце
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11. Я даже не знаю, как это
12. Ехали из Екатеринбурга в Челябинск и увидели эту чудесную надпись
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14. Первое задание: сделать себе бейджик
15. Режим «Арбуз» активирован
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А какие неправильно произносимые слова ввергают вас в филологический шок?
Фото на превью true2trance / pikabu