17 человек, которые получили от жизни пощечину в виде диковинного прозвища
Имя человека — самый важный и приятный для него звук. Однако порой люди придумывают своим знакомым, коллегам и родственникам любопытные прозвища, которые накрепко к ним приклеиваются. И спустя время уже мало кто может вспомнить, а почему же их товарища называют Мел Гибсон или Санузел.
Мы в AdMe.ru решили узнать, как рождаются прозвища, и нашли 17 потрясающих историй, которые наверняка поднимут вам настроение.
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Саш во дворе было много. Но только один Саня был с фамилией Узлов. Так вот, даже его папка знал, что все называют его Санузлом! © Okeano / Pikabu
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Школа, 2002 год. Диалог двух парней с «камчатки»:
— Прикольная кликуха — Кобзон.
— Прикольная. Ты будешь Кобзоном.
— Нет ты.
— Ладно, смотри.
И крикнул на весь класс: «Эй, Кобзон!» Поворачивается Никита с 1-й парты. Никита до сих пор Кобзон. © oddysasha / twitter
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У пацана из детства был большой палец сломан. Был так загипсован, что торчал вверх. Прозвище дали Ништяк. © _Ramhaji_ / twitter
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Когда мой папа был курсантом артиллерийского училища, в его группе учился парень с фамилией Жук. Само собой, прозвище у него было простым и банальным. Парнишка был совсем не в восторге от того, что все зовут его Жуком, и решил действовать всерьез. Не дожидаясь окончания учебы, он женился и стал счастливым обладателем фамилии Пискунов. С тех пор все звали его Жуком-пискуном. © OlkaZlolka / Pikabu
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В детстве, в 80-е годы, появился у нас в компании новый пухленький розовощекий паренек, и некоторые наши пацаны называли его Четвертым. На это он очень обижался, а иногда могло дойти и до драки. Мы в тот момент не понимали, что тут такого обидного. А потом другие рассказали, что у этого Четвертого мама работала заведующей магазина «Три поросенка». © shurin82 / Pikabu
- Международная фирма. Есть один сотрудник, австриец по имени Курт. Прозвище — Куртец. Русский знает не очень хорошо, но изо всех сил старается. Приходит вчера в новой куртке, провозглашает с порога:
— Коллеги! Прошу внимания! Куртец купил куртец! © PivBear / Pikabu
- В детстве у меня была соседка Ленка, с которой мы частенько играли вместе. Мне лет 6, а ей 8, то есть посообразительнее немножко уже. И все время она меня называла Королевой Безле. В силу малого возраста я радовалась каждый раз. Но однажды я спросила, что же это за королева такая, именем которой меня называют. Она посмотрела надменно и выдала: «Королева Безле? Ха, „королева“ без „ле“ — корова!» © Milamanik / Pikabu
- Была у нас в уголовной канцелярии очень хорошая девочка Рита по фамилии Мухомедьянова. Маленькая такая, миниатюрная очень. Естественно, все ее ласково звали Мухой. Она обижалась и угрожала выйти замуж, сменить фамилию и лишить нас возможности так ее называть. И таки вышла. Я поздравил ее и спросил, дескать, какая же теперь у нее фамилия? Она встала в позу и гордо продекламировала:
— Ляхович!
А я так задумчиво, как бы про себя, говорю:
— Ну, значит, теперь ты Ляха-муха. © Lionjah / Pikabu
- В 90-е годы торговали мы на рынке. Был там один парень, продавал мел и гипс. Ну, и прозвище у него было Мел Гибсон. © rrrusss / Pikabu
- В школе я была маленькая и жирная. И играли мы в гашенку, в игре я проиграла, и прицепилась ко мне кличка Гашенка. Я пошла жаловаться своему авторитету — старшей сестре. Сестра пришла в школу на разборки со словами: «Ну, кто там называет мою сестру тушенкой?» С тех пор я Тушенка. © «Подслушано» / vk
- Собрались с друзьями в баре, один парень завел тему о школьных кличках. Но весь вечер все ржали только над моей, потому что я до конца школы была Макарошкой, после того как в столовке подавилась — и макаронина вылетела через нос. © «Подслушано» / vk
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Как-то лет 10 назад сидели в одной компании во дворе и пришла новая девочка по имени Ира. И тут у нее спрашивают: «А тебя ж Иринка зовут?» Со стороны всем послышалось: «А тебя Ширинка зовут?» Так и прилипло к ней прозвище Ширинка. © marazm61 / Pikabu
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У меня есть младший двоюродный брат по имени Ваня. Но так его почти никто не называет: для нас он Кирпич. И не потому, что он жестокий 5-летка с каменным лицом и черствой совестью, а потому, что материнский капитал, полученный благодаря рождению Вани, был потрачен на покупку кирпичей для строительства дома. Новые времена. Эх. © BritvaOkkama / Pikabu
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У подруги была фамилия Хренова. Когда ей исполнилось 18, она стала Новиковой. Так она до сих пор и осталась для нас Хреновенькой. © Kuzya78 / Pikabu
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Прозвища порой возникают крайне забавно. Вот, например, прозвище у одной девицы было Наташка-Бегемот. И воображение рисует бабу такую размеров соответствующих. Но нет, Наташка была вполне стройной девушкой. А история появления прозвища такова. Сидела группа молодежи и смотрела передачу о животных. И ведущий, когда стали показывать бегемотов, сказал:
— С бегемотами надо вести себя осторожно: они очень быстро впадают в ярость.
Ну и кто-то из парней сказал:
— Ты, Наташка, как бегемот: быстро в ярость приходишь. © Zmegor / Pikabu
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Работали у одного знакомого молдаване. Дачу строили. У одного молдаванина была кличка Клаудия Шиффер. Мужик ни разу не похож на женщину и довольно мускулист. А кличку получил из-за того, что только он из всей бригады мастерски клал шифер. © mrLarsen / Pikabu
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У меня очень кудрявые волосы, всегда выпрямляла их, а потом решила сменить имидж: покрасилась в блондинку и стала ходить с естественными кудрями. На работе были в восторге от моей новой прически, и я ходила гордая своими золотыми локонами. Пока случайно не услышала свое новое прозвище среди коллег — Роллтон. © «Подслушано» / vk
А какие любопытные прозвища и истории их возникновения знаете вы?
Фото на превью Подслушано / vk, pixabay