17 человек, которые получили от жизни пощечину в виде диковинного прозвища

Как-то лет 10 назад сидели в одной компании во дворе и пришла новая девочка по имени Ира. И тут у нее спрашивают: «А тебя ж Иринка зовут?» Со стороны всем послышалось: «А тебя Ширинка зовут?» Так и прилипло к ней прозвище Ширинка. © marazm61 / Pikabu

У меня есть младший двоюродный брат по имени Ваня. Но так его почти никто не называет: для нас он Кирпич. И не потому, что он жестокий 5-летка с каменным лицом и черствой совестью, а потому, что материнский капитал, полученный благодаря рождению Вани, был потрачен на покупку кирпичей для строительства дома. Новые времена. Эх. © BritvaOkkama / Pikabu

У подруги была фамилия Хренова. Когда ей исполнилось 18, она стала Новиковой. Так она до сих пор и осталась для нас Хреновенькой. © Kuzya78 / Pikabu

Прозвища порой возникают крайне забавно. Вот, например, прозвище у одной девицы было Наташка-Бегемот. И воображение рисует бабу такую размеров соответствующих. Но нет, Наташка была вполне стройной девушкой. А история появления прозвища такова. Сидела группа молодежи и смотрела передачу о животных. И ведущий, когда стали показывать бегемотов, сказал:

— С бегемотами надо вести себя осторожно: они очень быстро впадают в ярость.

Ну и кто-то из парней сказал:

— Ты, Наташка, как бегемот: быстро в ярость приходишь. © Zmegor / Pikabu

Работали у одного знакомого молдаване. Дачу строили. У одного молдаванина была кличка Клаудия Шиффер. Мужик ни разу не похож на женщину и довольно мускулист. А кличку получил из-за того, что только он из всей бригады мастерски клал шифер. © mrLarsen / Pikabu