17 человек, которые победили бы в конкурсе «Самые кривые руки»

Бывают случаи, когда многим из нас то ли внимательности не хватает, то ли опыта, а иногда и чуть-чуть везения. Так рождаются на свет неудачные кулинарные эксперименты, падают вещи, ломается мебель. В такие минуты трудно не думать, что у тебя руки-крюки, но неудачи случаются со всеми, главное — уметь над ними посмеяться.

Нас в AdMe.ru восхищают люди, которые готовы выкладывать в сеть не только свои успехи, но и поражения, поэтому мы решили показать вам таких смельчаков.

«Мои родители приняли пакет для маринада за пакет для запекания, и в итоге пластик расплавился в духовке»

«Я вот зайчика сшил на досуге. Мне 34 годика»

«Что ж, не лучшая идея протирать экран ноута средством для мытья стекол»

«Да, чувак, ты напортачил»

«Решила сделать блеск для губ, добавила пищевой краситель в вазелин. И он не смывается! А завтра у меня онлайн-занятия, где нужно включать камеру»

«Моим плюшкам стало плохо»

«Нашей системе образования не хватает обучения по упаковке подарков. Я упаковываю подарки чаще, чем использую теорему Пифагора»

«На моей тряпочке для очков была песчинка»

Вот тебе и кофе с молоком. Доброе утро

«Разрешила парню взять мою машину, чтобы он съездил к маме. На ключах у меня есть инструмент для разбивания стекол. Вот как теперь выглядит стол его мамы»

«Смешно, пока это не случается с тобой»

«Когда ужасно неудачно роняешь молоко»

«Засунул кроссовки в сушилку, и они превратились в бумеранги»

«Хотел испечь печеньки Reddit и отвлекся... на Reddit»

«Уронила маринованное филе лосося как раз перед тем, как собиралась поесть»

«Я смеюсь, но на самом деле я просто пытаюсь справиться с этой болью»

«Я хотела сделать шоколад в форме персонажей „Губки Боба“, а еще покрасила его в зеленый. И теперь это все выглядит как мыло»