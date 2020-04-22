17 доказательств того, что наши родственники в молодости выглядели лучше современных моделей
В наше время мода диктует свои, порой жестокие, правила. Многие силятся подогнать себя под ее рамки, скупая косметику и одежду на 2 размера меньше, обрабатывая снимки в популярных редакторах. Идеалы красоты меняются год за годом, и кажется, что люди ушедших эпох не могли похвастаться привлекательными чертами лица. Однако, глядя на фотографии родственников из семейных архивов, понимаешь, что это далеко не так.
Мы в AdMe.ru уверены в том, что каждый человек обладает природной красотой, а снимки наших родных — яркое тому доказательство. Ну а в конце мы добавили бонус, который убедит вас в том, что роскошно выглядеть можно в любом возрасте.
«Мой прадед служил на флоте. Он был великим человеком с ослепительной улыбкой! 1940-е годы»
«Моя прекрасная мама, начало 1970-х»
«Мой дедушка, служивший в армии.1960-е»
«Портрет моей мамы в выпускном альбоме старших классов, 1989 год»
«Это моя прелестная бабушка в 30-х годах!»
«Мама в 17 лет, 1968 год»
«Мой дедушка выглядел так, будто только что сошел со съемочной площадки»
«Мой прадедушка с Кубы»
«Моя прабабушка Мари, вторая половина 1940-х годов»
«Мой прапрадядя Кэрролл Джонс Стоукс в 1944 году»
«Я нашла старую фотографию родителей, готовящихся к балу в корпусе морской пехоты»
«Моя любимая фотография дедули, 1956»
«Я никогда не видела фотографии мамы в молодости до этого дня. Она всегда считала себя некрасивой, что огорчает, ведь это неправда. Мам, скучаю»
«Мои мама, бабушка и сестренка в 1994-м»
«Откопал фотографию моей бабушки.... Она работала в массовке на съемках британских фильмов»
«Моя прабабушка, 1961 год»
«Нашел эту старую фотографию советского солдата в бабушкином альбоме»
Бонус: кто сказал, что красивым можно быть только в юном возрасте? «Моя бабушка с парочкой экзотических кошек на нашем ранчо в Техасе. Конец 60-х — начало 70-х годов»
А вы любите рассматривать фотографии из семейных альбомов? Поделитесь с нами снимками ваших родственников в комментариях.
Фото на превью DolorestheExplorer / reddit