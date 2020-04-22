17 доказательств того, что наши родственники в молодости выглядели лучше современных моделей

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В наше время мода диктует свои, порой жестокие, правила. Многие силятся подогнать себя под ее рамки, скупая косметику и одежду на 2 размера меньше, обрабатывая снимки в популярных редакторах. Идеалы красоты меняются год за годом, и кажется, что люди ушедших эпох не могли похвастаться привлекательными чертами лица. Однако, глядя на фотографии родственников из семейных архивов, понимаешь, что это далеко не так.

Мы в AdMe.ru уверены в том, что каждый человек обладает природной красотой, а снимки наших родных — яркое тому доказательство. Ну а в конце мы добавили бонус, который убедит вас в том, что роскошно выглядеть можно в любом возрасте.

«Мой прадед служил на флоте. Он был великим человеком с ослепительной улыбкой! 1940-е годы»

«Моя прекрасная мама, начало 1970-х»

«Мой дедушка, служивший в армии.1960-е»

«Портрет моей мамы в выпускном альбоме старших классов, 1989 год»

«Это моя прелестная бабушка в 30-х годах!»

«Мама в 17 лет, 1968 год»

«Мой дедушка выглядел так, будто только что сошел со съемочной площадки»

«Мой прадедушка с Кубы»

«Моя прабабушка Мари, вторая половина 1940-х годов»

«Мой прапрадядя Кэрролл Джонс Стоукс в 1944 году»

«Я нашла старую фотографию родителей, готовящихся к балу в корпусе морской пехоты»

«Моя любимая фотография дедули, 1956»

«Я никогда не видела фотографии мамы в молодости до этого дня. Она всегда считала себя некрасивой, что огорчает, ведь это неправда. Мам, скучаю»

«Мои мама, бабушка и сестренка в 1994-м»

«Откопал фотографию моей бабушки.... Она работала в массовке на съемках британских фильмов»

«Моя прабабушка, 1961 год»

«Нашел эту старую фотографию советского солдата в бабушкином альбоме»

Бонус: кто сказал, что красивым можно быть только в юном возрасте? «Моя бабушка с парочкой экзотических кошек на нашем ранчо в Техасе. Конец 60-х — начало 70-х годов»

А вы любите рассматривать фотографии из семейных альбомов? Поделитесь с нами снимками ваших родственников в комментариях.