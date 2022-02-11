17 человек, которые ничего особенного и не делали, но почему-то приглянулись фортуне

Многие из нас привыкли к размеренному и предсказуемому образу жизни. Но от различных неожиданностей или приятных сюрпризов не застрахован никто. Например, мало кто может себе представить, что в недавно купленной старой книге будет храниться настоящее сокровище. Или что теща просто заедет в гости и привезет солений и компота на несколько лет вперед.

Мы в AdMe.ru всегда не прочь нарваться на подобные сюрпризы, но в этот раз повезло не нам, а другим счастливчикам.

«Теща сказала, что приезжала в гости, пока мы с женой работали, и убрала под кровать немного банок с огурцами, помидорами, компотом»

«А позже я решил ковер выкинуть и достать компот заодно. Вот, достал. Замечательная она женщина».

«Никогда не верил в подобные истории. Но недавно купил старую книгу, и, когда открыл ее, из корешка выпала такая вещица. Это ожерелье из 12-каратного золота»

«Заказала дополнительный соус к картошке фри, а мне почему-то дали его в большой чашке»

«Гуляли по туристической тропе в джунглях Амазонии и наткнулись на столб, который обозначает линию экватора»

«Сразу подумал, что мне повезло с 1 двойным желтком. Но в итоге их вышло целых 4»

«Кажется, я сорвала джекпот»

«Нашел на пляже старую ракушку, внутри которой была целая колония растений»

«Сходил за грибами, набрал боровиков. Места хватило впритык — полный багажник и прицеп»

«Случайно опрокинул целую стопку коробок. И вот как мне повезло»

«Гулял на природе и встретил дикого павлина»

«Снес стену в подвале и нашел за ней парилку и джакузи»

«Сегодня мой счастливый день. В упаковке с печеньями оказалось 1 дополнительное. Лежит боком к остальным»

Кажется, это мое. На днях открыл пачку, а в ней не хватало ровно одной штуки. © mkegl82 / Reddit

«Покупаю я в обычном магазине мороженое, а в упаковке неожиданный бонус»

«Если вы когда-нибудь случайно встретите Стива Мартина, он даст вам такую карточку в качестве доказательства того, что вы виделись с ним»

«Это подтверждение того, что вы лично встречались со мной и считаете меня милым, вежливым, умным и забавным».

«Решил после такого купить лотерейный билет. Но с ним не повезло»

«Ходили семьей на экскурсию в шахту, и мне повезло откопать этот камень»

Это празиолит, говорю как геолог. Хорошая находка. © grandadalwayssays / Reddit

«Купила недавно кольцо. Думала, просто бижутерия в египетском стиле. Но оказалось, что это 18-каратное золото»