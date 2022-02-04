17 человек, которые, несмотря на век интернета, решили воспользоваться почтой. И явно остались довольны

Электронная почта, социальные сети, да и просто звонок на мобильный телефон — сейчас у нас хватает способов быстро связаться друг с другом. Но есть и такие люди, которые скучают по простым бумажным письмам и прогулкам на почту.

Мы в AdMe.ru, взглянув на их фото, тоже захотели написать от руки несколько слов своим друзьям и родным.

1. «Попросила мужа запечатать конверт»

2. «Я отправил своей сестре кусочек туалетной бумаги. Его доставили»

3. «Родители прислали мне селфи... По почте»

4. «Дедушка прислал мне письмо, которое состоит из одного предложения с просьбой о фото. После 30 минут смеха я перезвонила ему, и мы поболтали. Дедушки классные!»

«Дорогая Келли, пожалуйста, пришли мне свое фото. Хочу повесить его на стену. Люблю тебя. Твой дедушка Ларри».

5. «Незнакомец устроил дебош у меня во дворе несколько недель назад. Сегодня я получил от него вот такое письмо»

«Извините за инцидент на вашем крыльце».

6. «Пожилая женщина, которая сфотографировала моего кота, напечатала его фото и отправила мне по почте»

«Фото вашего чудесного кота. Всегда жду встречи с ним».

7. «Мои бабушка и дедушка завели котенка и прислали мне это фото по почте»

8. Письмо почтальону от ребенка

«Привет, мистер почтальон. Теперь я могу дотянуться до почтового ящика. С любовью, Элиза».

9. «Сам сделал открытки для друзей и отправил им их по почте»

10. «Посылка от мамы»

«Да, это музыкальный огурец. Играй на нем громко. Играй на нем с гордостью. И задавайся вопросом: „Зачем мама мне это прислала?“».

11. «Тетя присылает мне по почте мемы, которые вырезает из газет»

Надпись на фото: «Лоферы». В английском языке слово loaf означает «буханка».

12. «Мне 29 лет. Мой 77-летний дедушка до сих пор отправляет мне по почте открытки на дни рождения»

«От всего сердца, внученька, поздравляю тебя с днем рождения! С любовью, дедушка».

13. «Надеюсь, у мальчика по соседству, который оставил мне это письмо, тоже были отличные выходные»

«Хороших выходных».

14. «Письмо Санте готово. Так как малыш еще не умеет писать, он нарисовал свои желания»

15. «На одном из сайтов я разрешила использование файлов cookies. Вот что они мне прислали»

В английском языке слово cookie означает как «фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя», так и «печенье».

16. «Я учусь в Нидерландах, мои родители живут в Индии. Иногда папа присылает мне письма, полные любви и поддержки. Я надеюсь, эти слова помогут и вам»

«Слушай свое сердце, иди за мечтами. Будь счастлив, какой бы выбор ты ни сделал».

17. «Мой 19-летний сын живет с аутизмом. Он очень любит ходить на почту. Я рассказала об этом в интернете, и нам прислали больше 3 200 писем и посылок с добрыми словами»

Вы давно отправляли своим друзьям или родным бумажные письма?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.