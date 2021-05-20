17 человек, которые не ждали от этой жизни ничего хорошего, а она взяла и поцеловала их в самый лоб
Бывает, все валится из рук: на работе или в учебе завал, денег нет, даже с новогодним подарком — и то обманули. Знакомо? Тут уже ливень и гора грязной посуды могут стать последней каплей. И кажется: ну все, не стоит ждать ничего хорошего.
Герои этой подборки историй от AdMe.ru побывали в разных переделках, но все закончилось хеппи-эндом. Можно подумать, что такое бывает только в кино, однако все эти случаи — правда.
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На свой день рождения был в загрузе, причину не помню уже. Директор заметил, спросил, что случилось. Ну я и сказал, что сегодня день рождения, а настроения нет. В итоге мы поехали забирать оборудование, и к его списку он просит добавить нетбук. И вручает его ошалевшему мне со словами: «С днем рождения». На тот момент нетбук стоил ₽ 10 тыс. при моей зарплате в ₽ 15 тыс. © esper88 / Pikabu
- Подруга на днях рассказала. Конец рабочего дня, зарядил ливень. У нее вельветовые сапоги, в кошельке пусто, а муж бы и забрал на машине, да он дома с температурой. Она закрывает дверь офиса — дождь прекращается. Добегает до остановки, садится в автобус — солнышко. Только она зашла домой — снова пошел дождь. Говорит, это вернуло ей веру в то, что все будет хорошо.
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Мне 14 лет. Новый год. В Деда Мороза я уже не верила, конечно, но с трепетом ждала подарка. Меня бы порадовало самое дешевое серебряное колечко, блеск для губ. В общем, что-то девчачье. Папа подарил мне калькулятор (если подумать, не помню, чтобы он дарил маме цветы: только полезные подарки). И так горько мне стало. Словно ничего хорошего со мной не случится, пока я не вырасту и не начну сама зарабатывать. И я загадала невыполнимое желание: поехать на море не в будущем, а в этом году. Наша семья бедная, даже мороженое нам покупали только с зарплаты. Я об этом забыла, а в мае моя учительница мне и говорит, мол, тебе дают путевку в «Орленок», на Черное море. Я ходила в Дом детского творчества, и мои поделки понравились какому-то чиновнику. Как вам?
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Я училась в Сингапуре. Нагрузка ужасная, еще и ехать от универа до дома целый час. Но на этом ад не заканчивался. Дома приходилось готовить и убирать независимо от того, насколько я устала. В конце семестра стало еще хуже. Иногда я даже пропускала ужин, чтобы просто сэкономить время для учебы. В раковине накапливались грязные тарелки, и мне было очень стыдно перед другими девочками, с которыми я снимала жилье. Ко мне подошла японка, я думала, ну все, начнет ругаться. А она и говорит: «Наташа, сейчас тебе надо учиться. Мне не сложно вымыть за тебя посуду. Однажды у тебя появится возможность сделать то же самое для кого-то другого». Спасибо тебе, Хироко! © Natasha Fernandez / Quora
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Не самый простой период в жизни, тяжело на душе. И видимо, в такой момент кто-то свыше посылает для поддержания бодрости духа добрых людей. Так, только за 1 день мне подняли настроение 3 раза. Сначала ехала в лифте с очень милой позитивной женщиной. На прощание она пожелала мне столько всего, как будто у меня день рождения. Затем на улице подошел дедушка и сказал, что я очень красивая девушка (видимо, зрение уже не то у него, но все равно приятно). Спросил, не занималась ли я легкой атлетикой. Я в молодости бегала на короткие дистанции. А он был тренером и сказал, что сделал бы из меня чемпионку, если бы я раньше попала к нему. Улыбнуло. Иду дальше — навстречу бегут 2 девчушки лет 12 с цветами и дарят их мне. Видимо, пора брать себя в руки. © Tagilas / Pikabu
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Был обычный серый весенний вечер. Я иду домой с работы и почувствовал, что умираю. И единственное, что сможет меня спасти, — это окрошка. Знаете, бывает такое непреодолимое желание, которое возникает во время беременности или когда заходишь в нормальный магазин после армии. Так вот, зашел в магазин, до закрытия оставалось 5 минут. На витрине выставлены 2 последние порции сей пищи богов. Но оказалось, что отдел уже закрыт и продать они ее не могут. Я разбит и расстроен. Обратился к администратору, предложил даже двойную цену, но увы. С грустным видом оплатил другие покупки на кассе и собрался топать домой, но меня догнал охранник: «Молодой человек, вы забыли». И протягивает мне пакет с 2 порциями той самой окрошки. И добавил: «Администратор сказала вам отдать. Продавать мы ее уже не можем, все равно будем списывать. Приятного аппетита». © APXuK / Pikabu
- Больше года назад купила в небольшой ювелирной мастерской серебряное кольцо. Ходила и радовалась, пока оно не сломалось. Я нашла их в инстаграме и написала, мол, ну как так? На что ребята забрали кольцо и починили его совершенно бесплатно. На том бы и конец, но через полгода оно ломается снова, хотя я надеваю его только по праздникам. Я снова написала продавцу. И они совершенно бесплатно сделали мне новое кольцо. Новое. Через год. Бесплатно! Я довольна как слон. © Vikram1Vikram / Pikabu
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Жена устроила мне сюрприз на день рождения. Обычно я ничего не хочу в этот день. Но она пригласила 30 человек, и все принесли мне подарки. Это было потрясающе, и я помню, как плакал, потому что был просто ошеломлен. Сейчас, пока я пишу это, в глазах стоят слезы. © gtrdundave2 / Reddit
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В 19 лет я поссорилась с родителями и ушла из дома. Я как-то умудрялась совмещать учебу и подработку. На Рождество нас отправили по домам на каникулы. Другие ребята радостно ехали домой, а я осталась без крыши над головой. У меня почти закончились еда и деньги. Я ела из мусорных баков, а попросить у кого-нибудь помощи было стыдно. Но моя подруга все просекла и пригласила меня к себе. Я боялась, что буду лишней, но ее родители и сестры общались со мной, словно с членом семьи. До сих пор не знаю, как отблагодарить ее. Мне было страшно и одиноко, а она подарила мне чудесное Рождество. © cecreamedstrawberry / Reddit
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Кое-кто по имени Кеон в 3-м классе сказал, что я не толстая, у меня просто пухлые щечки. Я почувствовала себя очень счастливой. Я до сих пор вспоминаю его слова. Надеюсь, у него все хорошо. © watrmeln420/ / Reddit
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В город приехала выставка камней-самоцветов. Моя подруга присмотрела там кольцо — подарок на день рождения близкому человеку. Но увы, оно стоило ужас как дорого. Она расстроилась. А тут ей пришла стипендия на сберкнижку. Она пошла снимать деньги — примерно ₽ 200 должно было быть. А там — огромная сумма, равная цене кольца, рубль в рубль. В общем, она эти деньги тут же сняла и побежала за кольцом. И потом никто из банка не звонил и ничего не требовал.
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Почти 20 лет искала игрушку, которую потеряла в садике. Она была мне очень дорога. Я написала пост на Pikabu о том, что ищу такую же. Конечно, некоторые товарищи накинулись на меня с насмешками, но мне быстро стало на это плевать, так как мне написал один парень. Он прислал мне ссылку с сайта аукционов, где была та самая моя игрушка. Списалась с продавцом. Прошло 5 дней, и я получила посылку. Я обняла этого крота и ревела. Может, для кого-то это детский сад, но невозможно описать словами, как это для меня важно и дорого. © Bunny.s.Days / Pikabu
Тот самый крот.
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Ехал сегодня на электричке Серов — Нижний Тагил. Выходил на своей станции, Лобва. Стою уже на перроне и слышу, как кричат: «Кто телефон оставил?» Так это же мой! Я его на сиденье забыл. В общем, не знаю, каким образом, но тот человек сбросил мой телефон проходящей мимо девушке, а она передала его мне. Спасибо тебе, добрый человек! У меня сегодня день рождения, и ты избавил меня от многих проблем: сим-карта, контакты, «Сбербанк Онлайн», WhatsApp — все же в телефоне сейчас. © po4emuka22 / Pikabu
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Моя маленькая дочь родилась с осложнениями. У нее развилась аллергия на детские смеси, а жена не могла кормить ее грудью, потому что принимала лекарства. Была только одна очень редкая и дорогая смесь определенной марки. Я побывал в 13 разных местах в моем районе. Магазины, аптеки — все без толку. Моей дочери нечего есть — я был в отчаянии и написал об этом в твиттере. Внезапно люди со всей страны стали помогать мне. Не только из Арабских Эмиратов, но и из Саудовской Аравии подключились. Вместе мы купили 12 банок. Это было все, что мы смогли найти. Но вместе мы создали спрос, потому что мы спрашивали об этой смеси буквально в каждой аптеке страны. И вдруг эта смесь стала доступна повсюду. 2 страны отправились на поиски, чтобы накормить мою девочку. Я буду вечно благодарен за это. © Ali O. AlShamsi / Quora
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Моя родная мать плохо относилась ко мне: в 12 лет мне пришлось растить 2 младших сестренок. Неудивительно, что в итоге отец ушел к другой. Мать, конечно, говорила гадости о новой жене отца, и я ей верила. Мерзко к ней относилась. Я не общалась с отцом и мачехой целых 3 года. А потом, когда мне исполнилось 18 лет, мать выгнала меня из дома. У меня не было ни работы, ни образования, ни денег. Что делать? Я написала отцу и мачехе. В итоге мачеха купила билет на самолет не только мне, но и моей собаке. Сейчас я почти получила степень бакалавра в области биохимии. Крис, ты никогда не поймешь, как сильно изменилась моя жизнь, потому что ты решила любить меня, несмотря на мои прошлые проступки. © Sensitive_Proposal_8 / Reddit
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2000 год, мне 12 лет. Мама подрабатывала на рынке в Лужниках. Я все просилась помочь, и вот этот день настал. Маме приспичило в туалет, и тут, как назло, пошли люди. Она вернулась — палатка пустая. Когда она узнала, за сколько я это продала, я думала, мне каюк. Но мама с радостью накинулась на меня и принялась целовать. Оказывается, со мной расплатились долларами, и мы очень хорошо заработали! В тот день я стала счастливой обладательницей розовых роликовых коньков. Это был один из самых чудесных дней в моем детстве! © Подслушано / Ideer
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У нас на новогоднем корпоративе был конкурс, приз — новый iPhone. Ну, все ломанулись участвовать. Победила одна девушка. Ведущий под аплодисменты вручил ей iPhone, но с улыбкой объявил, что он шоколадный. Она улыбнулась, но видно было, что расстроилась. Тут директор взял микрофон и говорит: «Вы знаете, я тут подумал, Светлана работает с нами уже много лет и является одним из лучших сотрудников. Поэтому я считаю, что будет правильным подарить ей настоящий iPhone за заслуги перед компанией». © Alexograf / Pikabu
Случались ли в вашей жизни подобные добрые истории?