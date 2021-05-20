17 человек, которые не ждали от этой жизни ничего хорошего, а она взяла и поцеловала их в самый лоб

Мне 14 лет. Новый год. В Деда Мороза я уже не верила, конечно, но с трепетом ждала подарка. Меня бы порадовало самое дешевое серебряное колечко, блеск для губ. В общем, что-то девчачье. Папа подарил мне калькулятор (если подумать, не помню, чтобы он дарил маме цветы: только полезные подарки). И так горько мне стало. Словно ничего хорошего со мной не случится, пока я не вырасту и не начну сама зарабатывать. И я загадала невыполнимое желание: поехать на море не в будущем, а в этом году. Наша семья бедная, даже мороженое нам покупали только с зарплаты. Я об этом забыла, а в мае моя учительница мне и говорит, мол, тебе дают путевку в «Орленок», на Черное море. Я ходила в Дом детского творчества, и мои поделки понравились какому-то чиновнику. Как вам?

Я училась в Сингапуре. Нагрузка ужасная, еще и ехать от универа до дома целый час. Но на этом ад не заканчивался. Дома приходилось готовить и убирать независимо от того, насколько я устала. В конце семестра стало еще хуже. Иногда я даже пропускала ужин, чтобы просто сэкономить время для учебы. В раковине накапливались грязные тарелки, и мне было очень стыдно перед другими девочками, с которыми я снимала жилье. Ко мне подошла японка, я думала, ну все, начнет ругаться. А она и говорит: «Наташа, сейчас тебе надо учиться. Мне не сложно вымыть за тебя посуду. Однажды у тебя появится возможность сделать то же самое для кого-то другого». Спасибо тебе, Хироко! © Natasha Fernandez / Quora