17 человек, которые не учли один нюанс

Каждый из нас старается просчитать наперед любые возможные несостыковки, чтобы в жизни было меньше проблем. Но даже продвинутые аналитики не могут избежать казусов, которые случаются из-за какой-то мелочи, а приносят очень много неудобств.

Мы в AdMe.ru считаем, что лучше смотреть на любые трудности с юмором, и тогда с проблемами можно будет справиться быстро и без лишних переживаний.

«Попросила маму сфотографировать мой старый кукольный домик. Кто же знал, чем все обернется... Это больше похоже на кадры из фильма ужасов»

«Кажется, я проиграл»

Когда обещаешь себе, что помоешь посуду завтра

«Вид из моей квартиры, когда я въехал, и вид сейчас»

«Выдерживает до 450 кг. Но это не точно»

«На витрине — 360 кг».

Когда твой друг положил замороженную пиццу на решетку в духовке

«Протер горячую стеклянную плиту полотенцем из микрофибры. Это теперь не отмывается»

Кому-то, кто уже летит в самолете, через несколько часов будет очень невесело

«Когда папа сказал тебе накрыть дрова, пока не пошел дождь, а ты перепоручил это дело младшему брату. Папа будет дома через 20 минут»

«Только что купил дом. Мне сказали, что под ковром — деревянные полы. Проверил небольшой участок в углу, все было в порядке. Но не всю гостиную. Похоже, придется делать новый пол»

«Закрыл дверь, в спешке выбегая из квартиры, и случайно оставил ключи внутри»

«Собака соседа сегодня оставила меня без ужина»

«Кажется, сегодня в офис приехал только я. Может, я пропустил какое-то важное объявление»

«Купил бинокль специально, чтобы увидеть Большой каньон в этом путешествии»

«Читайте прогноз погоды, прежде чем заливать бетонные ступени. На улице −4 °C»

«Оказывается, за 2 часа — это недостаточно „заранее“»

«Коротко о том, как я съездила в гости к родителям»