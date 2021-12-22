17 человек, которые не привыкли отказывать себе в своих хотелках

Каждый из нас любит иногда сделать для себя что-то приятное: купить новую одежду или аксессуар, порадовать себя вкусненьким, заказать что-то для дома или даже сходить в спа. Но люди из этой статьи в какой-то момент решили «Чего мелочиться?» и позволили исполниться самым грандиозным, пусть даже странным или необъяснимым желаниям.

А мы в AdMe.ru c гордостью показываем вам, как именно они это сделали, ведь иногда действительно стоит сказать своим идеям и прихотям твердое «да».

«Люди заказали такие фотообои размером метр на метр!»

Может, именно здесь жил Нолан, когда писал сценарий «Начала»?

«Знакомый обустроил дома личный кинотеатр, и мне даже немного завидно»

«Два года назад мы с друзьями решили купить место на самом большом рекламном щите нашего города»

«Съела шаурму вот в такой упаковке. В моем лексиконе все чаще стало звучать слово „престиж“»

«После тяжелого года я купил себе самую красивую гитару, которую когда-либо видел»

«Пока было свободное время, построил свою собственную „деревню“. Хотелось бы в реальности сюда съездить...»

«Когда купил мороженое за $ 15 и ни о чем не жалеешь»

«Один из наших соседей построил небольшой скейт-парк для своих детей»

«Гитары, о которых я мечтал с детства. Всегда хотел иметь хотя бы одну из них и никогда не думал, что в итоге у меня будут все»

«Я сделала на своей кухне галерею из фото любимых тортов, которые я приготовила!»

«Мой муж был на свадьбе, где пара решила, что застолья не будет, ведь семейные разговоры выматывают! Они настояли на своем, и после церемонии каждый гость получил пакет с едой, прохладительными напитками и сувениром»

«Мой папа в 1982 году»

«Когда не можешь выбрать, какой же из 4 пирогов приготовить»

«Когда твой папа обожает коллекционировать солонки и перечницы»

«Когда я был ребенком в 80-е, я любил ходить в игровой зал. Теперь мне не нужно копить четвертаки, чтобы сыграть»

«Мои кошки обожают раковины, поэтому я сделала для них свою собственную раковину-кровать»