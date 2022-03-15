17 человек, которые не предусмотрели одну мелочь, зато какую

Вот иногда делаете вы что-то, и вроде все идет хорошо, но стоит случайно упустить из виду, казалось бы, совершенно незначительную деталь — и ваша аппетитнейшая пицца растекается в духовке, потому что вы забыли подложить под нее противень.

Нам в AdMe.ru кажется, что мозг бывает настолько сосредоточен на одной задаче, что у него не хватает сил уделить внимание второй. И из этого могут получиться весьма эпичные фейлы.

«Пытался приготовить жареный рис с яйцом, когда понял, что плита не работает, нет электричества»

Низкий мост

«„Я знаю, что ты плохо себя чувствуешь, давай лучше я переставлю твою машину“. На следующее утро...»

«Ждала 2 года, чтобы отметить Галентинов день с подругой. Открыла подарок для нее сегодня утром, до того как она пришла. Ее зовут Сьюзан»

Надпись на кружке обращена к Меган: «О, Меган, ты прекрасная тропическая рыбка». Галентинов день — день, посвященный празднованию дружбы во всех ее проявлениях. — Прим. AdMe.ru.

Кажется, кто-то переборщил с силой, открывая дверцу, так что даже провод от зарядки смог ее проломить

Либо дверь сделана из картона, либо ее открыли слишком быстро или слишком усердно. © BigRobLondon / Reddit

«Стаканы настолько идеально влезли друг в друга, что я не могу вынуть маленький из большого, сколько ни старался»

Кажется, кто-то забыл положить пиццу на противень

Но здесь только один пакет...

«Общие отходы, бумага, стекло».

«Только что понял, что купил 4 вилки и 4 ножа, но только 3 ложки»

«Начальник сказал, что я должен приехать на работу, потому что нужен там»

«Металлическая перегородка моей полки перекрывает названия специй»

«Я предупредил клиентку, что это не сработает, но она настояла. Увидев результат, она ничего не сказала и ушла»

Так что здесь произошло? © sean488 / Reddit

Леди думала, что сможет отксерокопировать дисплей своего телефона. Она ошибалась. Она ушла. © Focal7s / Reddit

«Положил фольгу в духовку, чтобы было легче помыть все после приготовления пиццы. Вместо этого фольга расплавилась и прилипла»

«Купил дорожку, чтобы собаки не оставляли грязные следы по дому...»

«Я сидела с двоюродной сестрой, пока ее отец уехал по делам. Он сказал, что ужин в морозилке. Батарейка и брокколи — вкуснота»

Кто-то забыл свои ключи от машины или дома

Кто-то явно не рассчитывал на такой исход, выкладывая выпечку на газету