17 человек, чьи дома и квартиры оказались хранилищем уникальных находок

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Странные вещи могут поджидать людей не только в новом доме, но и в уже привычном пространстве. Казалось бы, хозяева давно знают каждый потайной уголок своего жилища. Но настоящие сокровища могут обнаружиться где угодно и изумить обитателей дома.

Мы в AdMe.ru уже начали присматриваться к помещению нашей редакции с целью найти скрытые на первый взгляд вещи. А пока спешим поделиться с вами историями людей, которые совершенно случайно преуспели в этом деле.

«У нас из раковины на кухне что-то появилось. Мы его пересадили и делаем ставки, что вырастет»

«Когда ремонтировал фермерский дом, построенный в 1893 году, нашел в стене книгу Чарльза Диккенса»

«Обнаружил горностая около своего городского дома»

«Я нашел их в потайном ящике в своем доме 1885 года постройки»

«Только что на чердаке своего дома я наткнулась на свидетельство о браке, зарегистрированном в 1841 году»

Гвозди из дверного проема. Дом был построен в 1919 году

«Эта яма в моем гараже, установленном в 1927 году, была обнаружена во время демонтажа»

«Дом, в котором я вырос, сносили. Я решил подняться на чердак и нашел это между балок. На этикетке прочитал: „Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat anno 1765“. Число 65, похоже, написано от руки»

Поскольку Страдивари не стало в 1737 году, это с большой вероятностью копия. Таких существует очень много. © EatSleepJeep / Reddit

«Эта старая марка попалась мне, когда я делал ремонт в своем доме 50-х годов постройки»

«Зять моего друга ремонтирует дом для продажи. Мы с мужем пошли его осматривать. На участке есть старый полуразрушенный сарай. Там мой друг нашел в углу, под досками и пылью, вот это»

Эти винтажные космические обои оказались под тремя слоями других обоев в старом фермерском домике

«Нашли этот сейф за шкафом в стене 150-летнего дома, в который мы переехали»

«Во время уборки моя мама наткнулась на монеты 1806 и 1848 годов»

«Вот такая дверь есть в новом доме моего друга»

«Снял эти ужасные панели, поставленные в 1980-е годы, и обнаружил в своем доме 1930-х годов постройки окна»

«Убрал грязный ковер, а там паркет, настеленный в 1941 году»

«Нашел старую бутылку русской пепси-колы. На вкус как сталь и плутоний»

«Мой папа работал в компании Pepsi в 80-х годах и с тех пор хранил бутылку в своей спальне».