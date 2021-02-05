17 человек, которые на собственном опыте выяснили, что после 40 жизнь не менее увлекательна, чем до

Приближаясь к 40 годам, многие люди начинают нервничать. Конечно, начало пятого десятка — это не безбашенные 20 и не ослепительные 30, но в этом возрасте есть своя прелесть. Выросшие дети не требуют так много внимания, мнение окружающих уже не волнует — и наконец-то можно сделать то, что откладывалось в долгий ящик.

Мы в AdMe.ru уверены, что фраза «В 40 лет жизнь только начинается» абсолютно правдива, и нашли в сети пользователей, которые полностью это подтверждают. А в конце вас ждет трогательный бонус о том, что внутри каждого человека, сколько бы ему ни было лет, живет озорной подросток, которого нужно только правильно «разбудить».

«Это лицо в тот момент, когда вашему младшему ребенку исполняется 18, он оканчивает школу, и вы понимаете, что больше никого воспитывать не надо!»

«Я избавился от пагубного пристрастия и в 42 года стал студентом первого курса юридического факультета. Не могу вспомнить, когда в последний раз чувствовал себя так хорошо!»

«В 47 лет я наконец-то обзавелся собакой. Встречайте, это Бумер!»

«Моей дочери 20, а мне скоро 41. Я справа»

Вы похожи на сестер, возможно, даже на близнецов. © aghrivaine / Reddit

«Недавно мне исполнилось 47 лет, и я отпраздновал это событие, скатившись на сноуборде с небольшого утеса!»

«Наконец-то смог это сделать: в 40 лет я впервые покупаю, а не снимаю дом»

«Мне почти 44 года, но я все еще отрываюсь на Хеллоуин»

«Мы все слышали фразу „Жизнь начинается в 40!“, и это правда. Это я в 40 и 45 лет. За эти годы я стал более здоровым и морально, и физически»

«На самом деле я взрослая 40-летняя женщина, но мне стало скучно — и вот результат»

«Перестал красить волосы и бороду и начал учиться игре на гитаре в 47 лет»

Вау, выглядишь так хорошо, что я не буду показывать это своей жене. © Horst665 / Reddit

«В 43 я сделала первую татуировку!»

«3 месяца без рака! Чувствую себя отлично в 48»

«Сегодня я впервые встал на лыжи. Мне 44»

«Мне 43 года, и я все еще выбираюсь на природу при каждой возможности»

«Мой отец вернулся в колледж в 40 лет и получил работу своей мечты. Он техник рентгена и КТ»

«Рад узнать, что я все еще могу делать так. Мне 44»

«Я 19 лет воспитывала дочь одна, была ей и матерью, и отцом. В 2021 году я вышла замуж»

«Сейчас делаю на YouTube канал о семье, заботе о себе и уходе за кожей. Жизнь точно начинается с 40».

Бонус: иногда человека нужно просто «разбудить», и тогда в нем проснется озорной подросток

Мне было лет 17, а маме — почти 40. В то время она была... уставшая. Любые мои попытки вытянуть ее куда-то, подбодрить, развлечься «по-молодежному» разбивались о такое болезненное «Куда мне уже в моем возрасте? Я только с работы, оставь в покое». И вот как-то без особой надежды говорю: «Пошли на каток». А у нее аж глаза загорелись: «А давай!» Оказалось, в детстве у них во дворе каждую зиму заливали каток, и она невероятно любила кататься. Но последний раз делала это лет 20 назад. Я встала на лед первой, вцепилась в бортик и через плечо бросила: «Хватайся, и потихоньку. Если упадешь, нестрашно». Только вот мамы за плечом уже не было. Пока я героически царапала первые несколько метров льда, она успела объехать целый круг и вернуться ко мне. А потом еще. И еще. И так целый час. И даже после этого она была не уставшая. Она тогда не знала, что в последующие 10 лет успеет сменить работу несколько раз, откроет для себя фейсбук и тиндер, выйдет замуж, разведется, фантастически похудеет, позволит себе тратиться на классную одежду и маникюр, начнет пересылать мне мемы и шутить с моего старческого кряхтения. Это я к чему. Вы там сами помните и другим передайте, что жизнь может начаться в совершенно любое время. И иногда для этого просто надо разбудить ту 15-летнюю девочку, которая очень любила каждую зиму кататься на коньках. © flyheart.ann / Pikabu