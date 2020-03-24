17 человек, которые наконец получили свой заказ и впали в легкий депрессняк

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Покупки онлайн прочно вошли в нашу жизнь. В 2019 году оборот розничных продаж в интернете составил более $ 3,5 трлн. Но далеко не всегда то, что мы приобретаем, ориентируясь на фото на сайте, в жизни выглядит так же привлекательно. Герои нашей статьи попали в ситуацию, когда хотелось бы повернуть время вспять и не делать этот заказ.

AdMe.ru просмотрел фото пользователей Reddit и Twitter, показывающие результат неудачного шопинга. Мы уверены, что у каждого нашего читателя найдется собственная история о том, как реальность оказалась далека от ожиданий.

«Вы просто взгляните на размер рамки, которую я заказала. Авокадо — для сравнения»

«Очень разочарован. Это было частью подарка на день рождения 5-летнему ребенку. Все, что я получил, — это извинения»

Кажется, здесь есть неустранимый дефект производства

Вот такие шлепки с AliExpress: один 38-го размера, другой — 39-го

Когда заказал кресло-мешок, но что-то пошло не так

Смайл, который не радует покупательницу

«Заказала пластиковые коврики на обеденный стол. Продавец прислал их сложенными в 8 раз»

Букет оказался значительно скромнее, чем ожидалось

Сходство, несомненно, есть: оба платья пошиты из ткани зеленого оттенка

«Сегодня доставили сумку. Это не то, что я заказывала. Очень разочарована»

«Вот какие туфли я заказала — и как они выглядят в жизни»

Вероятно, перепутали модель платья, но от этого не легче

«Я купила стол на Amazon, и вот что мне пришло»

Кажется, наряд для торжественного мероприятия лучше заблаговременно покупать офлайн

Когда миска из нержавеющей стали оказалась меньше, чем ожидал

«Друг купил часы Apple Watch за $ 600 на eBay. Честно, понятия не имею, почему он не взял их на официальном сайте бренда»

«На сайте нет таких ботинок, какие мне прислали»

Поделитесь фотографиями покупок, которые могли бы пополнить нашу подборку.