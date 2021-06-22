17 человек, которые начали жизнь с нуля после 35, рассказали о своем новом пристрастии
Как часто в кино перед нами предстает герой, который, разменяв 5-й или 6-й десяток, разочарованно (или не очень) глядит на прожитую им жизнь и решает все изменить? Современный кинематограф изобилует такими сюжетами, и все это неспроста: обычным людям по ту сторону экрана часто приходится сталкиваться с подобным. И тому доказательство 17 героев нашей сегодняшней подборки, которые поделились своими мотивирующими историями на Reddit.
Мы в AdMe.ru никак не могли нарадоваться на этих смельчаков, которые отбросили все предрассудки и нашли свое призвание или любимое хобби, будучи зрелыми людьми.
- Мне было 45 лет, когда я решила вернуться в школу. Я забросила учебу в старших классах и работала то там, то сям, сколько себя помню. Моя дочь пошла на курсы помощника юриста, и я подумала: «Я тоже так могу». Тогда я сдала школьный экзамен и записалась на 2-годичную программу для получения сертификата помощника юриста в местном колледже. Я влюбилась в юриспруденцию. А еще обнаружила, что у меня получается. Несколько профессоров твердили мне, что я должна заняться этим делом всерьез. Так что я перешла на 4-летнюю программу. Я трудилась полный рабочий день и училась одновременно. Закончила учебу с отличием и решила поступить на юридический факультет. Когда я выпускалась, мне было 55 лет и я была самой старшей на курсе. Но всего за каких-то 10 лет я проделала путь от неуча до юриста. Мне сейчас 60, но я здорова и полна энергии, и у меня много лет впереди. Я люблю то, чем занимаюсь, у меня все прекрасно получается, так что это лучшее решение, которое я когда-либо принимала. © madcats323t / Reddit
- Мой отчим много лет проработал инженером-механиком и машинистом. Ему было 48, когда компания, в которой он работал, закрылась. Долгие годы его мучила тяжелая форма астмы, и поэтому он решил стать респираторным терапевтом, чтобы помогать детям, столкнувшимся с такой же ситуацией. Он вернулся в школу в возрасте 48 лет и посвятил следующие 15 лет жизни этому делу. © afdestruction / Reddit
- В 35 лет, имея несколько степеней за плечами, я решил, что моя страсть — это еда. Я открыл кейтеринговую компанию. Пока все идет неплохо, бизнес растет день ото дня. Я счастлив, и мне нравится то, чем я занимаюсь! © gogga1971 / Reddit
- Я научилась шить в 52 года, когда у меня родилась внучка. Изначально моей целью было создание милой одежды для малышей, но в итоге это переросло в то, что я начала шить одежду для себя и для остальных членов семьи. Недавно я также занялась производством сумок на продажу. © RussellLu / Reddit
- Моя самая большая страсть в жизни — это дети. Они классные. Когда я была помоложе, я их не переваривала. В свои 20 я то и дело твердила всем, что никогда не решусь стать мамой. И как же я рада, что в 32 года я все же дала шанс материнству! Теперь я без ума не только от своего ребенка, но и от всех детей. Мне нравится разговаривать с ними, слушать их, играть с ними. Моя дочь буквально открыла мне глаза, и поэтому в 36 лет я вернулась в колледж. Совсем скоро я получу диплом и смогу преподавать в школе. Я уже провела несколько занятий с учениками, и я просто в восторге от этого! Это, конечно, тот еще хаос, но в то же время это весело. © -GreenHeron- / Reddit
- Я начал кататься на роликовых коньках (в скейт-парке) незадолго до того, как мне стукнуло 40 (начать-то никогда не поздно, главное — нацепить на себя побольше страховочного снаряжения). Я на середине 5-го десятка, но все еще занимаюсь этим делом. Мне немного грустно оттого, что я не начал кататься раньше, но думаю, что у меня есть еще лет 10 в запасе. © Strategos_Rift / Reddit
- Около 4 лет назад, когда мне было глубоко за 40, я купил книгу под названием «Учимся рисовать за 30 дней». Потом, примерно год спустя, я услышал об одном челлендже, сутью которого было рисовать картины на протяжении 100 дней. Я никогда не останавливался и поставил себе цель достичь отметки в 1 000 дней. Я успел выиграть в разных конкурсах, получил около 200 заказов, собрал более $ 5 000 на благотворительность и просто прекрасно провел время. Когда я достиг отметки в 1 000 дней в декабре того года, я решил восстановиться в колледже и получить степень в области искусства. Я записался на занятия и поговорил со своим менеджером на работе, чтобы узнать, какую часть стоимости обучения в колледже они могут покрыть. Она была так воодушевлена тем, что я собираюсь получить степень, что сказала, что постарается сделать так, чтобы они взяли всю сумму на себя. Все сложилось слишком удачно, чтобы я отказался от бесплатного обучения. Я только что закончил свой 1-й семестр с высокими баллами, и мое безостановочное путешествие в мир живописи длится уже 1 136 дней. © Oplatki / Reddit
- Мой папа открыл самую большую страсть в своей жизни в 67 лет. Это альпинизм и скалолазание. Он поднялся на Килиманджаро и Уитни с разницей в несколько месяцев. © Kind_Humor_7569 / Reddit
- Моя страсть — это гольф. Я впервые начал играть, когда мне было 38. С тех пор прошло уже 5 лет, и я уже не могу представить свою жизнь без этого занятия. Люди, которых мне посчастливилось встретить, места, в которых я побывал, эмоции, которые я испытал, и пейзажи, которыми я наслаждался, не имеют себе равных. Один игрок мне даже как-то сказал: «Ты понимаешь, что, если бы ты занялся этим, когда тебе было 10, ты, вероятно, смог бы зарабатывать себе этим на жизнь?» Ну что ж, лучше поздно, чем никогда! © Bergkamp77 / Reddit
- Примерно год назад в это же время я поняла, что мне безумно интересна астрономия. Это побудило меня вернуться в школу, чтобы получить аттестат о среднем образовании. Этой осенью я начну обучение в колледже. Мне, к слову, уже 36 лет. © ItsMissTitsMcGee / Reddit
- Это не моя история, а история моей тети. Она с подросткового возраста и почти вплоть до своего 40-летия проработала профессиональным дрессировщиком лошадей (вслед за моей бабушкой, которая занимается этим и по сей день). Когда тете перевалило за 40, она решила сменить род деятельности и устроилась дилером в казино, чтобы платить за обучение в медицинской школе, так как хотела стать дипломированной медсестрой. Сейчас она работает по профессии в двух разных медицинских учреждениях и продолжает свое обучение. Ее конечная цель — стать высококвалифицированным специалистом в своей сфере. Она приложила много усилий, чтобы добиться того, что имеет, и она не собирается останавливаться на этом. © theoriginalfer / Reddit
- Мне было около 40 лет, когда я начал танцевать танго. В течение многих лет это было просто забавным хобби, но со временем это вылилось в настоящую страсть. И только невозможность заниматься танцами весь предыдущий год заставила меня осознать, насколько важной частью моей жизни это является. Мне становится грустно, когда я задумываюсь о том, как могла бы сложиться моя жизнь, начни я танцевать на 20 лет раньше. © Rominator / Reddit
- Когда мне было 39 лет, я начал бегать, чтобы сбросить вес. Сейчас мне 44 года, я состою в двух клубах любителей бега и пробегаю по 160–240 км в месяц. © thilehoffer / Reddit
- Сейчас мне 37. Я всегда любила животных, ухаживала за новорожденными щенятами и котятами и помогала в центре по защите животных. В детстве я планировала стать ветеринаром, но мои родители потеряли все, когда мне было 15, и я бросила учебу и устроилась официанткой, чтобы платить за жилье и обеспечить нас пропитанием. Моего отца приняли на работу в крошечную африканскую страну, поэтому мы переехали туда. Я окончила среднюю школу, но так как там не было такой дисциплины, как естественные науки, мне пришлось распрощаться со своей мечтой. Я вышла замуж, родила трех замечательных детей и при любой возможности пыталась помочь животным. Рядом была клиника, которая занималась стерилизацией животных в сельских районах, меня пригласили в ней поработать. Муж вдохновил меня вернуться в школу, и теперь я квалифицированный ветеринарный хирург. Я люблю каждую минуту, проведенную на своей работе. Хирургия — это единственное место, где я всегда чувствовала себя абсолютно уверенной. © JAMH2020 / Reddit
- Мне 56 лет. Я только что получила права на вождение мотоцикла, и я просто в восторге! Это чувство свободы и радости просто непередаваемы! Я всегда хотела сделать это, и последний год предоставил мне такую возможность (потеряла работу — появилось время). Я устроилась на новую должность, и моя работа включает в себя разъезды по всему городу, так что я ее обожаю! © SanjiWanji / Reddit
- Я научился ходить под парусом в 45 лет. Как-то раз один мой друг попросил меня помочь ему на судне. С тех пор я 6 лет подряд участвую в соревнованиях, включая длинные морские переходы. В настоящее время я планирую пересечь Атлантику. © Neanderthal_Gene / Reddit
- В январе мне исполнится 67 лет. Моя история не такая вдохновляющая, как ваши, но все же. В старших классах я был саксофонистом (весьма посредственным, если не плохим). Я развелся, снова женился. Когда моя новая избранница узнала, что я раньше играл на этом инструменте, она заказала мне в интернете отличный альтовый саксофон. Я играю по часу в день и поистине наслаждаюсь этим! Я никогда не стану профессионалом, но мне действительно нравится это занятие. Я даже играю в нескольких местных группах. © oldsaxman / Reddit
А вы уже нашли свое главное призвание или любимое увлечение? Сколько лет у вас на это ушло?
Фото на превью afdestruction / Reddit
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