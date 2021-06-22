17 человек, которые начали жизнь с нуля после 35, рассказали о своем новом пристрастии

Как часто в кино перед нами предстает герой, который, разменяв 5-й или 6-й десяток, разочарованно (или не очень) глядит на прожитую им жизнь и решает все изменить? Современный кинематограф изобилует такими сюжетами, и все это неспроста: обычным людям по ту сторону экрана часто приходится сталкиваться с подобным. И тому доказательство 17 героев нашей сегодняшней подборки, которые поделились своими мотивирующими историями на Reddit.