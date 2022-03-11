17 человек, которые на собственном опыте убедились, что первое впечатление бывает ну очень обманчивым

Правильно говорят, что не стоит судить книгу по обложке, а человека — по одежке. Но, к сожалению, часто мы с вами думаем о человеке предвзято, опираясь на первое впечатление от внешнего вида. И здесь можно здорово ошибиться.

Мы в AdMe.ru отыскали истории, когда реальность преподнесла сюрприз и доказала, что не стоит спешить с выводами.

Мне было 17 лет. Ехала в поезде. Вагон общий, народ входит-выходит, места только сидячие, а мне ехать 2,5 суток. Глухой ночью будит меня мужик угрожающего вида. Говорит: «Девочка, я сейчас выхожу. Иди на мою верхнюю полку, хоть поспишь как человек». Я ему так благодарна была. © Анна Кирияк / AdMe

Мне риелтор рассказывала. Пришел дедок чуть ли не в фуфайке и валенках в агентство и с ходу купил квартиру в центре города в одном из лучших домов. Деньги в пакете принес. © Bulatovasa / Pikabu

Начальник отчитал меня за то, что я проигнорировала хорошо одетую «перспективную» покупательницу, а вместо этого стала консультировать «мужика, похожего на грязного фермера». А это был местный бизнесмен: он занимался лошадьми, отсюда и грязная одежда. В итоге та «перспективная» дамочка купила 1 футболку со скидкой. А мужчина сделал нам кассу. © Lara / Quora

Работаю в ювелирном бизнесе и точно знаю, что судить по внешности не стоит никогда. Мужики крайне непрезентабельного вида покупали у меня самые дорогие подарки женам, так что меня теперь ничего не удивляет. Со всеми вежливо общаюсь. © Анна Абрамова / AdMe

Как-то ко мне заехал друг, выглядел так: штаны все в грязи по колено, куртка с дырами. Зашли в магазин, поймали подозрительный взгляд продавщиц, а потом и удивленный, когда он достал толстенную пачку денег. Дело в том, что у него своя геодезическая контора, его ко мне привез водитель прямо с полей. А пачка денег — это зарплата сотрудникам. © Hikawasan / Pikabu

Один раз на фортепианном фестивале заметила необычную участницу. Эдакий бунтарь-подросток в рваных джинсах, армейских ботинках и с красными волосами. На фоне классических фортепианных принцесс она смотрелась инородно. Но вот она заиграла вальс Шопена: пусть с ошибками, зато искренне. Оказалось, девушка очень любит классическую музыку, а про сценический дресс-код ее просто никто не предупредил. © Надежда Айтан / Facebook

Как-то пришлось ехать ночью поездом. Захожу в пустое (была долгая стоянка) купе — столик весь завален ошметками рыбы и прочим мусором. Напряглась. И тут входят в купе 2 мужичка лет 35. Напряглась еще больше. Результат: мужички, увидев меня, извинились и быстренько прибрались на столе. © Анета / AdMe

В магазин бытовой техники, где работает муж, зашел мужчина. Выглядел он непрезентабельно, но купил дорогую посудомоечную машину. Попросил доставку на дом и показал водительские права, чтобы подтвердить личность. Так вот, нашим покупателем оказался известный актер! Никогда не судите о книге по обложке. © Jodie-Beth Galos / Quora

Ужин в ресторане. Парень рядом с нами, похоже, не ладит со своей девушкой. Он все болтает, а она лишь чуть улыбается. Мы подумали, может, у них свидание вслепую. А потом парень встал и помог девушке сесть в инвалидное кресло. У нее явно был инсульт или что-то в этом роде, поэтому-то она и могла лишь слегка улыбаться. © Thomas Barnidge / Quora

Представьте выставочный зал фирмы, торгующей обоями. Заходит дедушка, осматривается. Менеджер ему привычно сообщает: «Извините, мы только целыми коробками продаем». — «Спасибо, дочка, хорошо». Уходит и подгоняет фуру. Склад он тогда нам мощно просадил. © kamianta / Pikabu

У нас в группе училась девушка-тихоня. Она всегда надевала штаны и мешковатую футболку и носила очки. Мы думали, она ни с кем не хочет общаться, но потом все же подружились с ней. Оказалось, она танцовщица. На самом деле очень умная и эффектная девушка, но в обычной жизни предпочитает скрывать свою внешность. © Lyra Burns / Quora

Была на съемках фильма зимой. Есть захотелось неописуемо. Не стала дожидаться, когда привезут киноеду, и пошла в ближайший ресторан. Как была, в валенках, куртке из секонд-хенда и шапке-ушанке. Меня с большим удивлением, но обслужили. Разговорилась с официантом при расчете. Тот, смеясь, сказал: «Когда вы только пришли, мы думали, что вы или бродяжка, или миллиардерша». © 11ore11 / Pikabu

Я студентка, искала видеоматериалы для учебы. И тут мне попалась запись с парнем, который выглядел как модель. Конечно, я его проигнорировала. А оказалось, что парень — признанный эксперт в области аэрокосмической техники, у него даже степень магистра наук есть. © Jayshri / Quora

Поехал я в магазин в старой футболке, небритый и уставший. В очереди 2 типичные инстадивы: «Куда прешь? И вообще „фи“ на тебя». А как увидели у меня пачку денег, лица их резко поменялись и стали мило заинтересованные. © geroinu4 / Pikabu

На годовщину свадьбы пошел купить жене подарок. Прямо с объекта, где показывал новичкам, как асфальт укладывать. Продавщица сначала косилась и предлагала самые дешевые кольца. Когда показал пачку денег, сразу выложила все самое новое и дорогое. Еще и мороженое предложила из холодильника, как для самых любимых покупателей. © vbv82 / Pikabu



Довелось поужинать в закрытом клубе. За соседним столиком сидел такой стереотипный продюсер: 50+, загар, броский костюм. С ним была 20-летняя девушка модельной внешности в платье с открытой спиной. «Ага, — подумал я, — все с ними ясно». И тут девушка сказала: «Папа, когда мама вернется, может быть, мы снова тут поужинаем?» © Thomas Barnidge / Quora

Знакомая выгуливает дочку в песочнице. И тут появляется помятого вида мамочка с мальчиком. Пока дети играли, подруга морально приготовилась, что сейчас будут просить денег. Внешний вид женщины просто кричал об этом. Удивление наступило, когда дама уселась в тюнингованное авто и укатила. Оказалось, что у нее недвижимость по всей стране. © Vladivosto2001 / Pikabu