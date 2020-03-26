17 человек, которые на ровном месте испытали филологический шок

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Все мы не идеальны и делаем ошибки, в том числе и грамматические. Но некоторые люди просто нарушают все возможные границы, и так хочется предложить им почитать книгу. Даже если там не будет ничего интересного, то хотя бы можно увидеть, как правильно пишутся слова.

Мы в AdMe.ru за образованность и приятное общение, поэтому надеемся, что сегодняшняя подборка поможет осознать, как важно учить правила и больше читать.

Курсы, которые могут причинить грамматическую боль

Ложь бывает разная

Необразованная машина

Когда не сошлись интеллектами

«Заказали мы с мужиками на работе как-то торт на праздник, надпись согласовали, без ошибок, открываем, а там это»

Переписка не для слабонервных

Если вы припозднились

Когда хочется подарить словарь

Куплю и подарю сотрудникам магазина

Что-что вы, говорите, закончили?

Таких огурцов вы точно не видели

Мы уж лучше как-нибудь сами справимся

А на что вы готовы ради платья?

Не выдержал

Новый маршрут прямиком в грамматический ад

Птичку жалко

Все тайное стало явным

А какие ошибки других людей дводят вас до точки кипения?