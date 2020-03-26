17 человек, которые на ровном месте испытали филологический шок
Все мы не идеальны и делаем ошибки, в том числе и грамматические. Но некоторые люди просто нарушают все возможные границы, и так хочется предложить им почитать книгу. Даже если там не будет ничего интересного, то хотя бы можно увидеть, как правильно пишутся слова.
Мы в AdMe.ru за образованность и приятное общение, поэтому надеемся, что сегодняшняя подборка поможет осознать, как важно учить правила и больше читать.
Курсы, которые могут причинить грамматическую боль
Ложь бывает разная
Необразованная машина
Когда не сошлись интеллектами
«Заказали мы с мужиками на работе как-то торт на праздник, надпись согласовали, без ошибок, открываем, а там это»
Переписка не для слабонервных
Если вы припозднились
Когда хочется подарить словарь
Куплю и подарю сотрудникам магазина
Что-что вы, говорите, закончили?
Таких огурцов вы точно не видели
Мы уж лучше как-нибудь сами справимся
А на что вы готовы ради платья?
Не выдержал
Новый маршрут прямиком в грамматический ад
Птичку жалко
Все тайное стало явным
А какие ошибки других людей дводят вас до точки кипения?
Фото на превью cubnoc / pikabu