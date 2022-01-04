17 человек, которые могли бы сказать: «Ну я буквально живу в анекдоте»
В интернете полно мемов и комичных историй. И всегда кажется, что это происходит где-то там и с кем угодно, но не в реальности с нами. Однако жизнь умеет подкидывать неожиданные сюрпризы чаще всего тогда, когда мы их не ожидаем. А если кто-то не дождался, то сам может поднять настроение всем вокруг, например рассмешить своих коллег в офисе, пошутив над переспелым бананом на полочке.
Мы в AdMe.ru решили полистать ленты разных соцсетей и обнаружили, что попасть в анекдотичную историю можно даже просто на прогулке, а рассказы и фотографии людей ниже это подтверждают.
«Ребята, я стала свидетелем мема в реальности»
«Сегодня утром пошел в Starbucks и увидел, что у них в меню есть индейка»
«Один из наших учителей носил маску Мандалорца и ходил всюду со словами: „Делай домашнее задание, таков путь“»
Главное — не потерять кольца
«Пришел домой позже, чем обычно вывожу его на дневную прогулку»
«Оставил банан в офисе на ночь и нашел его таким на следующее утро»
«Здесь лежит банан. ? — 2021».
«Умный способ получить от меня чаевые в $ 3»
«Насколько вы привлекательны по шкале от $ 1 до $ 10?»
Как смешно забыть рыбу в магазине
«Довольно сварливый столб рядом с Университетом долины Юта»
Пожалуйста, не говорите с козой по-итальянски
Добрые люди есть везде
Цены на автомойку
«Для тех, кто интересуется ценами. Это филиппинское песо, 50 песо примерно равно $ 1».
Хорошая работа, библиотека!
«Холодно? Возьми книгу! Тебе все равно будет холодно, но зато у тебя будет книга».
«День 3-й. Посмотрим, сколько еще это может простоять без внимания»
Самые милые гирлянды
Дом справа понимает эффективность рождественского декора
Идеально, спасибо
«Попробуйте примерить».
А сталкивались ли вы в жизни с тем, что, как думали раньше, бывает только в комичных историях из интернета?