17 человек, которые могли бы сказать: «Ну я буквально живу в анекдоте»

В интернете полно мемов и комичных историй. И всегда кажется, что это происходит где-то там и с кем угодно, но не в реальности с нами. Однако жизнь умеет подкидывать неожиданные сюрпризы чаще всего тогда, когда мы их не ожидаем. А если кто-то не дождался, то сам может поднять настроение всем вокруг, например рассмешить своих коллег в офисе, пошутив над переспелым бананом на полочке.

Мы в AdMe.ru решили полистать ленты разных соцсетей и обнаружили, что попасть в анекдотичную историю можно даже просто на прогулке, а рассказы и фотографии людей ниже это подтверждают.

«Ребята, я стала свидетелем мема в реальности»

«Сегодня утром пошел в Starbucks и увидел, что у них в меню есть индейка»

«Один из наших учителей носил маску Мандалорца и ходил всюду со словами: „Делай домашнее задание, таков путь“»

Главное — не потерять кольца

«Пришел домой позже, чем обычно вывожу его на дневную прогулку»

«Оставил банан в офисе на ночь и нашел его таким на следующее утро»

«Здесь лежит банан. ? — 2021».

«Умный способ получить от меня чаевые в $ 3»

«Насколько вы привлекательны по шкале от $ 1 до $ 10?»

Как смешно забыть рыбу в магазине

«Довольно сварливый столб рядом с Университетом долины Юта»

Пожалуйста, не говорите с козой по-итальянски

Добрые люди есть везде

Цены на автомойку

«Для тех, кто интересуется ценами. Это филиппинское песо, 50 песо примерно равно $ 1».

Хорошая работа, библиотека!

«Холодно? Возьми книгу! Тебе все равно будет холодно, но зато у тебя будет книга».

«День 3-й. Посмотрим, сколько еще это может простоять без внимания»

Самые милые гирлянды

Дом справа понимает эффективность рождественского декора

Идеально, спасибо

«Попробуйте примерить».