17 человек, которые лицом к лицу столкнулись с багом во Вселенной

Наверняка каждый человек хоть раз в своей жизни встречал необыкновенные явления природы или совпадения, которые невозможно объяснить. А что, если мы все и вправду живем в матрице и эти фото — прямое доказательство того, что она иногда дает сбой.

Мы в AdMe.ru удивлены количеству необычных природных явлений и дежавю, с которыми столкнулись пользователи сети.

«Облака только что закончились»

«Эта фотография кладбища выглядит как две вместе взятые»

«Я оставила кота во дворе, а когда вернулась, их было уже два. Я не смогла опознать своего»

Яйцо наоборот

«Как-то ночью шел к дому друзей, когда понял, что это не было ночью»

«Я просматриваю свою ленту, вижу эту сумасшедшую дверь в Бельгии и вспоминаю, что вчера видел почти такую же дверь в Уэйко, штат Техас»

Совпадение? Не думаем

Мозаичный кот

«Впервые встретил Киану Ривза, когда мне было 14. И спустя время, когда мне было 17. Оба раза он был одет в одну и ту же футболку»

Солнечный пенальти

Помидор с носом

Ущерб от пожара в Бичи-Крик в Гейтс, Орегон

Тень от этого фонаря вызывает много вопросов

С матрицей явно что-то не то

«Тележки, которые я нашел недавно в своем местном болоте. Отражения были странными»

Идеальный баланс

Пожар внутри дерева из-за молнии