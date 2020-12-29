17 человек, которые лицом к лицу столкнулись с багом во Вселенной
Наверняка каждый человек хоть раз в своей жизни встречал необыкновенные явления природы или совпадения, которые невозможно объяснить. А что, если мы все и вправду живем в матрице и эти фото — прямое доказательство того, что она иногда дает сбой.
Мы в AdMe.ru удивлены количеству необычных природных явлений и дежавю, с которыми столкнулись пользователи сети.
«Облака только что закончились»
«Эта фотография кладбища выглядит как две вместе взятые»
«Я оставила кота во дворе, а когда вернулась, их было уже два. Я не смогла опознать своего»
Яйцо наоборот
«Как-то ночью шел к дому друзей, когда понял, что это не было ночью»
«Я просматриваю свою ленту, вижу эту сумасшедшую дверь в Бельгии и вспоминаю, что вчера видел почти такую же дверь в Уэйко, штат Техас»
Совпадение? Не думаем
Мозаичный кот
«Впервые встретил Киану Ривза, когда мне было 14. И спустя время, когда мне было 17. Оба раза он был одет в одну и ту же футболку»
Солнечный пенальти
Помидор с носом
Ущерб от пожара в Бичи-Крик в Гейтс, Орегон
Тень от этого фонаря вызывает много вопросов
С матрицей явно что-то не то
«Тележки, которые я нашел недавно в своем местном болоте. Отражения были странными»
Идеальный баланс
Пожар внутри дерева из-за молнии
А с какими странностями приходилось сталкиваться вам?
Фото на превью Dont_Jimmie_Me_Jules / Reddit