17 человек, которые козыряют своей находчивостью по случаю и без

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Наша земля полнится гениальными людьми. Нет, речь не о тех выдающихся личностях, которые имеют ученые степени, нобелевки и почетные звания, — мы говорим о самых обычных людях. Тех, кто может в два счета справиться с любой проблемой при помощи смекалки и скотча. Доверь им колонизацию Марса — и уже завтра человечество обоснуется на Красной планете.

AdMe.ru нашел на просторах сети 17 человек, которые умеют заставить обстоятельства работать на них.

1. Школьник с пятилитрушками. Замечен на выходе из Burger King

2. Чего не сделаешь ради того, чтобы свадьба окупилась

3. Когда услышал подозрительные звуки под кроватью

4. Доска сломалась. Не выкидывать же ее!

5. Теперь точно работает

6. Отключили свет. Настал час икеевских свечек

7. Пора запускать серийное производство велокосилок

8. А мы все думали: для чего там дыра?

9. Свет мой, зеркальце...

10. Когда купил высокие кеды, а потом передумал

11. Лебедем никого уже не удивишь

12. Отчаянные времена требуют отчаянных мер

13. Все гениальное действительно просто

14. Тонкая работа

15. Фраза «Как тебе такое, Илон Маск?» имеет свои корни

16. Ничто не сорвет эту гулянку

17. Когда ты предвосхищаешь действие силы притяжения

А вы умеете мыслить нестандартно в критических ситуациях?