17 человек, чей творческий порыв потребовал немедленного выхода, и они создали нечто крутое, пусть и не идеальное

Людям часто хочется создать что-то прекрасное, подключить все свое творчество и реализовать ту идею, которая есть в голове. Кто-то только начинает осваивать новое хобби. Но сделать то, что кажется совсем простым, не всегда получается с первого раза. С этим столкнулись герои нашей статьи. Сшить игрушку, связать что-то, нарисовать глазурью на печенье — у креатива нет границ.

Мы в AdMe.ru любим творчество и понимаем, что не всегда все получается сразу. Но даже если результат усилий оказался далек от идеала, свое очарование в поделке все равно будет. И это дает возможность не потерять запал, а улыбнуться, глядя на неудачи, и пробовать снова.

«Да, я сам сшил это. И даже получил удовольствие от процесса»

Ваши коты настроены весьма скептично. © Lopsided_Bad_3256 / Reddit

«Это клавиатура ручной работы. И несколько кнопок выглядят грязными. Мы назвали их „кофе“»

«Я посадила растения в старую куклу»

«У меня было слишком много свободного времени, поэтому я сшила костюм для своей куклы»

«Сделал Майка Вазовски из старых лыжных масок и теперь использую его как подушечку для иголок»

Кажется, Патрик не очень доволен

Он милый, но жуткий

Гомункул из смолы

«Хотелось как-то использовать ненужную пряжу. Поэтому появились такие чудики»

«Мы с подругой испекли печенье в виде кроликопоросят. Это одновременно самое милое и самое жуткое из того, что мы когда-либо делали»

Для настоящих фанатов пингвинят

«Раскрасил фигурку из полимерной глины. Полагаю, с чего-то стоило начать»

Попытка сшить платье провалилась

Небольшой амулет, сделанный для друга

«Пыталась сшить перчатки. Думаю, я выбрала самую плохую ткань»

«Как мотивировать себя рисовать, когда мое „искусство“ выглядит вот так?»

«Решил переделать старые кроссовки. Даже не спрашивайте, почему я надумал добавить эти элементы. Они уродливые, зато мои»