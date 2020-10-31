17 человек, которые готовы на маленькие безумства, чтобы выделяться из толпы

После того как очередная модная тенденция прогремит на весь белый свет, магазины буквально наводняют одинаковые наряды, обувь, предметы интерьера и другие вещи. Но есть люди, которые никогда не прогнутся под изменчивый мир и эфемерные тренды, ведь они ценят свою индивидуальность. Правда, для того чтобы выделяться из толпы и играть по своим собственным правилам, они порой решаются на маленькие и большие безумства.

Мы в AdMe.ru всегда уважали людей, которые не изменяют себе ни при каких обстоятельствах. Поэтому нашли для вас фото, наглядным образом иллюстрирующие фразу «О вкусах не спорят».

1. «Я 28-летний мужик. И я ни о чем не жалею»

2. «Мой именинный торт из колбасы и пюре»

3. Это футболист Дани Алвес. У него на счету миллионы, и вот какой тюнинг машины он заказал

4. Да пребудет с тобой соевый соус

5. Кто прошел бы мимо такого автомобиля?

6. «Это лучший аквариум, какой я когда-либо видел»

7. Интересно, как выглядит низ?

А вот как

8. Ничего необычного, просто кто-то привязал своего пони, чтобы сходить на почту

9. «Печеньки Oreo, обернутые в жареный бекон, точно вас не разочаруют!» — «Кажется, нам пора вмешаться»

10. Скутер из крыла старенького авто «Фольксваген „Жук“»

11. «Меня интересует даже не зачем, а как»

12. «4-летний сын моей подруги захотел нарядиться на Хеллоуин Элтоном Джоном. Ну, а я сшила ему костюм»

13. Кровать, которая позволит безнаказанно говорить: «Да я весь день на ногах провел!»

14. Сахарная вата с маринованным огурчиком. Пальчики оближешь!

15. «Нашла в магазине эту картину. Я просто обязана ее купить»

16. «Интересно, как ветер свистит во все эти дырки при езде?» — «Мне понравилось, что они еще и фары закрасили»

17. «Туалет в офисе моего клиента — настоящее „произведение искусства“»