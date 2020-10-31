17 человек, которые готовы на маленькие безумства, чтобы выделяться из толпы
После того как очередная модная тенденция прогремит на весь белый свет, магазины буквально наводняют одинаковые наряды, обувь, предметы интерьера и другие вещи. Но есть люди, которые никогда не прогнутся под изменчивый мир и эфемерные тренды, ведь они ценят свою индивидуальность. Правда, для того чтобы выделяться из толпы и играть по своим собственным правилам, они порой решаются на маленькие и большие безумства.
Мы в AdMe.ru всегда уважали людей, которые не изменяют себе ни при каких обстоятельствах. Поэтому нашли для вас фото, наглядным образом иллюстрирующие фразу «О вкусах не спорят».
1. «Я 28-летний мужик. И я ни о чем не жалею»
2. «Мой именинный торт из колбасы и пюре»
3. Это футболист Дани Алвес. У него на счету миллионы, и вот какой тюнинг машины он заказал
4. Да пребудет с тобой соевый соус
5. Кто прошел бы мимо такого автомобиля?
6. «Это лучший аквариум, какой я когда-либо видел»
7. Интересно, как выглядит низ?
А вот как
8. Ничего необычного, просто кто-то привязал своего пони, чтобы сходить на почту
9. «Печеньки Oreo, обернутые в жареный бекон, точно вас не разочаруют!» — «Кажется, нам пора вмешаться»
10. Скутер из крыла старенького авто «Фольксваген „Жук“»
11. «Меня интересует даже не зачем, а как»
12. «4-летний сын моей подруги захотел нарядиться на Хеллоуин Элтоном Джоном. Ну, а я сшила ему костюм»
13. Кровать, которая позволит безнаказанно говорить: «Да я весь день на ногах провел!»
14. Сахарная вата с маринованным огурчиком. Пальчики оближешь!
15. «Нашла в магазине эту картину. Я просто обязана ее купить»
16. «Интересно, как ветер свистит во все эти дырки при езде?» — «Мне понравилось, что они еще и фары закрасили»
17. «Туалет в офисе моего клиента — настоящее „произведение искусства“»
А у вас есть маленькая слабость, которую не понимают ваши близкие?
Фото на превью StellarStageApparel / Reddit, Grechoir / Reddit