17 человек, которые фигни не посоветуют
Одни люди любят прислушиваться к советам, другие — раздавать их налево и направо, а третьи — вносить в этот налаженный процесс ложку дегтя. Они ни в коем случае не стремятся «взломать» эту жизнь, их интерес заключается в совершенно ином — в приумножении абсурда в природе.
AdMe.ru собрал 18 человек, чьи хитрости жизни вам вряд ли когда-нибудь пригодятся.
1. «Если у вас не получается есть палочками, то возьмите ими вилку и ешьте ею»
2. Эксперты вокруг нас, главное — к ним вовремя прислушаться
3. Не забывайте: безвыходных ситуаций не бывает
4. «Наденьте в тренажерный зал майку с надписью „Тренер“ и трогайте кого вам только вздумается»
5. «Чтобы ввести людей в замешательство, оставляйте под их постами комментарии, в которых одно слово взято в кавычки»
6. «Если вы случайно разбили бутылку алкоголя в магазине, скажите, что вы несовершеннолетний, и тогда вам не смогут ее продать»
7. Лайфхак на грани
8. «Вместо того чтобы тратить деньги на дорогостоящие контрацептивы, купите упаковку медицинских перчаток и срежьте с них „пальчики“. В итоге вы получите около 100 презервативов по смехотворной цене»
9. Для тех, кто заботится о своей фигуре
10. «Используйте крышечку из-под баночки с лекарствами, чтобы отсыпать необходимое количество таблеток»
11. А вот это, пожалуй, стоит взять на заметку
12. «Случайно подпалили свой тост? Просто поместите его в холодильник на 5 минут, пока он не вернется в былые кондиции, и попробуйте еще раз»
13. Футболистам в преддверии Чемпионата мира по футболу на заметку
14. Нестандартное мышление приводит к экономии денег
15. К черту диеты, хмурьтесь почаще!
16. «Устали от того, что наушники постоянно вываливаются из ушей? Используйте канцелярскую кнопку, чтобы прикрепить их к ушам»
17. «Залейте соус в держатель для стакана, чтобы вам было удобнее макать в него еду во время езды»
А каким бестолковым лайфхаком вы готовы задаром поделиться с окружающими?
Фото на превью twitchyfoo95/reddit, skooter00/reddit