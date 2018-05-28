17 человек, которые фигни не посоветуют

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Одни люди любят прислушиваться к советам, другие — раздавать их налево и направо, а третьи — вносить в этот налаженный процесс ложку дегтя. Они ни в коем случае не стремятся «взломать» эту жизнь, их интерес заключается в совершенно ином — в приумножении абсурда в природе.

AdMe.ru собрал 18 человек, чьи хитрости жизни вам вряд ли когда-нибудь пригодятся.

1. «Если у вас не получается есть палочками, то возьмите ими вилку и ешьте ею»

2. Эксперты вокруг нас, главное — к ним вовремя прислушаться

3. Не забывайте: безвыходных ситуаций не бывает

4. «Наденьте в тренажерный зал майку с надписью „Тренер“ и трогайте кого вам только вздумается»

5. «Чтобы ввести людей в замешательство, оставляйте под их постами комментарии, в которых одно слово взято в кавычки»

6. «Если вы случайно разбили бутылку алкоголя в магазине, скажите, что вы несовершеннолетний, и тогда вам не смогут ее продать»

7. Лайфхак на грани

8. «Вместо того чтобы тратить деньги на дорогостоящие контрацептивы, купите упаковку медицинских перчаток и срежьте с них „пальчики“. В итоге вы получите около 100 презервативов по смехотворной цене»

9. Для тех, кто заботится о своей фигуре

10. «Используйте крышечку из-под баночки с лекарствами, чтобы отсыпать необходимое количество таблеток»

11. А вот это, пожалуй, стоит взять на заметку

12. «Случайно подпалили свой тост? Просто поместите его в холодильник на 5 минут, пока он не вернется в былые кондиции, и попробуйте еще раз»

13. Футболистам в преддверии Чемпионата мира по футболу на заметку

14. Нестандартное мышление приводит к экономии денег

15. К черту диеты, хмурьтесь почаще!

16. «Устали от того, что наушники постоянно вываливаются из ушей? Используйте канцелярскую кнопку, чтобы прикрепить их к ушам»

17. «Залейте соус в держатель для стакана, чтобы вам было удобнее макать в него еду во время езды»

А каким бестолковым лайфхаком вы готовы задаром поделиться с окружающими?