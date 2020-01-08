17 человек, которые еще долго не смогут забыть свой поход к врачу

Каждый год я проверяю зрение. Прихожу на осмотр в очередной раз. Окулист проверил и торжественно заявляет: «О боже, я такое встречал только в теории! Ваше зрение стало идеальным! Вам больше никогда не понадобятся ни линзы, ни очки». На мгновение я поверила, а потом спросила: «Вы уверены? Вдруг этот эффект дали линзы, которые были на мне?» Врач потерял дар речи, когда выяснилось, что перед тестом я просто забыла их снять. © Swetha Dasari / quora

Двоюродная сестра как-то вдохнула кусочек ластика (он у нее застрял в носу), никому не сказала об этом и весь день проревела. Тетя потащила ее к врачу. Около больницы был сад с цветами. Мы с кузиной остались там, а тетя пошла искать доктора. Как оказалось, мы уселись как раз на ту скамейку, которую только что покрасили, и моя сестра к ней прилипла. Тут тетя зовет нас к врачу и говорит, что у него есть только 5 минут. В спешке пришлось разорвать платье сестры, чтобы она смогла встать. Доктор всласть посмеялся, когда мы, сгорая от стыда, рассказали, почему ребенок пришел на прием в таком виде. © Anisha Lohani / quora

В школе проходил диспансеризацию для спортивной секции. Врач меня сначала спросил: «Хорошо слышишь?» Я сказал, что да. Дальше он спокойным голосом продолжил:

— Как учишься?

— Ну хорошо.

— Как учишься?

— Да на отлично учусь, — говорю я и думаю, зачем меня второй раз спрашивают.

— Как отчество?

Такого поворота я не ожидал. © Agent.VChK / pikabu

Во время ежегодного осмотра врач сказал, что мне нужно сбросить вес. Я клятвенно пообещала, что за год вернусь в норму. Через недельку случайно столкнулась с ним в кафе. Передо мной стояла тарелка с куриными крыльями. Врач не сказал ни слова, но в его глазах читалось явное разочарование. © show_the_maw / reddit