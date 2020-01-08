17 человек, которые еще долго не смогут забыть свой поход к врачу
Медклиника — большой страх любого ребенка. Впрочем, и у многих взрослых остался трепет перед визитом к доктору. Кого-то угораздило снять штаны на флюорографии, а парни с огромными бицепсами порой падают в обморок при виде шприца.
Мы в AdMe.ru восхищены смелостью людей, которые рискнули рассказать всему миру о конфузах, произошедших с ними в кабинете врача.
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Однажды моя сестра подралась со своим парнем и мы с ней пошли к врачу. Он ее осмотрел, а потом говорит: «Так, а теперь покажите мне ту вещь, которая вам, женщинам, приносит столько неприятностей». Сестра недолго думая стягивает юбку, а врач в шоке кричит: «Нет, нет, нет! Оденьтесь! Я хотел, чтобы вы мне показали язык». © Lebogang Mokoto / quora
- Утром обнаружила, что моя левая грудь набухла и болит. Испугалась и побежала к доктору. Осмотрел, ничего не нашел. Заставил лечь на кушетку, скрестив руки на груди. А потом как надавил! Случилось невообразимое: я громко пукнула. © Julie Gates / quora
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Мне пришлось идти в больницу на профосмотр, а я терпеть не могу такие места. Подошло время флюорографии — молодой мужчина сказал мне раздеться и вышел. Я долго не думала: стянула и рубашку, и джинсы. Когда врач вернулся и спросил, зачем я сняла штаны, ответить мне было нечего. © Agratha Dinakaran / quora
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Была на обследовании груди. Встаю напротив окна, а мне из него улицу видно: там рабочие что-то делают. Спросила, нет ли на стекле защитной пленки. Врач не знает: я у нее самый высокий пациент. Ну ладно, стою и вдруг замечаю: на улице люди бросают все свои дела и пялятся на меня. © Patty Cooper / quora
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Знакомый проходил медосмотр недавно. Есть такая проверка слуха у лора, когда врач из одного конца комнаты шепотом называет цифры, а пациент должен ему их обратно назвать. Товарищ отошел. «Шестьдесят три», — шепотом говорит врач. Товарищ таким же шепотом отвечает: «Шестьдесят три». Врач: «А? Что?» © wintermute18 / pikabu
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В детстве была у невролога. В какой-то момент врач перестает записывать жалобы и подходит ко мне: «Следите за молоточком». Начинает водить им передо мной и спрашивает: «Запахи чувствуете?» Я пытаюсь принюхаться к молоточку, а потом разочарованно отвечаю, что нет. Невролог отводит молоточек в сторону и с недоумением смотрит на меня, потом — на маму. Мать понимает весь казус и, сдерживая смех, говорит: «Она сейчас вас пытается понюхать. Вы, вероятно, ничем не пахнете. А так чувствует». © MelanieLim / pikabu
- Было мне года 3. Маман ведет меня и старшего брата на плановый осмотр к врачу. Все было прекрасно до того момента, пока с моего брата не сняли штанишки. Мама решила не терять времени и спустила с меня штаны с трусами до щиколоток. Когда врач приступил к процедуре, брату, видимо, что-то не понравилось, он вскрикнул. Далее со слов моей мамы: «Когда он закричал, я повернулась к тебе, но увидела открытую дверь и твою удаляющуюся от кабинета голую попу». Нагнала она меня только на улице, где я ждал зеленый сигнал светофора, чтобы перебежать дорогу. Штаны с трусами продолжали болтаться в районе ботинок. © ronesun / pikabu
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У стоматолога. Все процедуры сделали, осталось только слепки для капы снять. Челюсть у меня маленькая, поэтому ложка цепляет десны. Стоматолог, видимо, поддерживает ее пальцем, а я не чувствую: заморозка еще действует. Думаю, зажму немного нижними зубами ложку — и нормально будет. Смыкаю зубы и слышу: «Перестань меня кусать». В итоге еще и ложку вынимали долго: я не могла перестать смеяться. © trotsKij / pikabu
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Проверяли зрение. Сначала попросили закрыть левый глаз, потом правый. Затем медсестра сказала: «А теперь оба!» Я отреагировала мгновенно — закрыла оба глаза. Медперсонал там едва не скончался от смеха. © Angelina Salazar / quora
- Работал ветеринаром в Лондоне. Клиентка принесла кошку и попросила проверить, не беременна ли та. Я ничего не нашел и спрашиваю: «А вы ее на улицу гулять выпускаете?» — «Нет». — «Тогда у вас, наверное, дома некастрированный кот есть?» — «Нет». — «Тогда почему вы думаете, что кошка беременна?» Клиентка очень серьезно отвечает: «У меня есть собака. Мальчик». Кое-как объяснил, что кошка от собаки забеременеть не может. © Jolene Attard / quora
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Каждый год я проверяю зрение. Прихожу на осмотр в очередной раз. Окулист проверил и торжественно заявляет: «О боже, я такое встречал только в теории! Ваше зрение стало идеальным! Вам больше никогда не понадобятся ни линзы, ни очки». На мгновение я поверила, а потом спросила: «Вы уверены? Вдруг этот эффект дали линзы, которые были на мне?» Врач потерял дар речи, когда выяснилось, что перед тестом я просто забыла их снять. © Swetha Dasari / quora
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Двоюродная сестра как-то вдохнула кусочек ластика (он у нее застрял в носу), никому не сказала об этом и весь день проревела. Тетя потащила ее к врачу. Около больницы был сад с цветами. Мы с кузиной остались там, а тетя пошла искать доктора. Как оказалось, мы уселись как раз на ту скамейку, которую только что покрасили, и моя сестра к ней прилипла. Тут тетя зовет нас к врачу и говорит, что у него есть только 5 минут. В спешке пришлось разорвать платье сестры, чтобы она смогла встать. Доктор всласть посмеялся, когда мы, сгорая от стыда, рассказали, почему ребенок пришел на прием в таком виде. © Anisha Lohani / quora
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В школе проходил диспансеризацию для спортивной секции. Врач меня сначала спросил: «Хорошо слышишь?» Я сказал, что да. Дальше он спокойным голосом продолжил:
— Как учишься?
— Ну хорошо.
— Как учишься?
— Да на отлично учусь, — говорю я и думаю, зачем меня второй раз спрашивают.
— Как отчество?
Такого поворота я не ожидал. © Agent.VChK / pikabu
- Во время ежегодного осмотра врач сказал, что мне нужно сбросить вес. Я клятвенно пообещала, что за год вернусь в норму. Через недельку случайно столкнулась с ним в кафе. Передо мной стояла тарелка с куриными крыльями. Врач не сказал ни слова, но в его глазах читалось явное разочарование. © show_the_maw / reddit
- Из-за постоянного насморка обратилась к лору. Она посоветовала вместе с исправлением перегородки «заодно» сделать пластику носа, «чтобы лицо стало интереснее». Особенно мне понравился ее вопрос: «Вам что, нравится ваш нос?» © Elena Markosyan / thequestion
- В спортзале повредил лодыжку, она сильно распухла. Рентген ничего не показал, и доктор решил сделать МРТ. Меня поставили на какую-то платформу и сказали, что введут в кровь специальное вещество, а потом будут смотреть, как оно перемещается внутри. Я не маленький, но как только почувствовал иголку между пальцев, грохнулся в обморок. Буквально на несколько секунд. А потом медсестра ехидно спросила: «Такой большой и сильный парень боится маленькой иголочки?» © Christopher Lee / quora
- Мне было 14 лет, вместе с мамой пришли на прием к доктору. Дальше состоялся вот такой диалог.
— Хорошо питаетесь?
— Да.
— Курите?
— Нет.
— Пьете?
— Да, каждый день!
Неловкая пауза. Доктор заполняет бумаги, а до меня доходит, что вопрос был про алкоголь, а я-то имела в виду молоко или воду, или что-то такое. Мама с врачом очень долго смеялись надо мной. © unknown author / reddit
Расскажите, а вы когда-нибудь краснели в кабинете доктора?