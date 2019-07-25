17 человек, которые долго шли к цели. И дошли
Сегодня очень модно читать книги по саморазвитию и достижению целей. Но в жизни путь к мечте обычно настолько тернист и сложен, что это невозможно описать никакими словами. Когда же заветная вершина наконец покоряется, об этом хочется кричать на весь мир. И мир часто с удовольствием разделяет с вами эту радость, даря в ответ тысячи лайков.
Нам в AdMe.ru хочется пожать руку каждому супергерою этой статьи, которые смогли сделать то, о чем мечтали.
«3 неудачные попытки. И вот 3 года спустя мы наконец-то смогли встретиться с этим ангелом, которого так долго ждали»
Роуз Лавелл в начальной школе оделась как Миа Хэмм, известная американская футболистка. И она же после того, как забила гол в ворота Нидерландов
«Это заняло немало времени, но я наконец-то усыновила этих монстриков»
«Сегодня нас усыновили».
«Мои минус 45 кг»
«Этот рисунок занял у меня большую часть июня. Тогда почти каждый день был сплошным разочарованием. Я рад, что это все наконец закончилось»
Когда переполняет гордость за маму
«Моя мама бросила свою работу, на которой провела 26 лет, чтобы вернуться в университет, и окончила его в свои 58».
«Год назад я была инвалидом и физически не могла подняться ни по одной лестнице. Сегодня я пробежала почти 5 км на беговой дорожке!»
«Почти всю жизнь я была на домашнем обучении и не думала, что смогу работать кем-то, кроме кассира. Сейчас я первая в моей большой семье, кто выпустился из колледжа»
«Из 136 до 68 кг за год. Я горжусь своей формой, которую поддерживаю, даже будучи мамой 4-месячного ребенка»
«Мой отчим посадил виноградные лозы 2 года назад, и сегодня он собрал свой первый урожай»
«Мой прогресс после 2 лет самообучения рисованию»
«Переехал из комнаты в общежитии колледжа в квартиру. Я первый из своей семьи, у кого есть собственное жилье! Осталось только расставить вещи»
«Впервые публично показываю свои произведения»
«Моя жена усыновила моего ребенка в День отца! Эти двое — лучшее, что случалось со мной в жизни»
«Минус 23 кг за 2 года. И я не собираюсь останавливаться»
«С сегодняшнего дня официально не бездомная»
И бонус: когда детские травмы не смогли сломать
А у вас были цели, к которым вы шли очень долго и смогли достичь успеха?
Фото на превью notanotherdonut / Reddit