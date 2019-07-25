17 человек, которые долго шли к цели. И дошли

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Сегодня очень модно читать книги по саморазвитию и достижению целей. Но в жизни путь к мечте обычно настолько тернист и сложен, что это невозможно описать никакими словами. Когда же заветная вершина наконец покоряется, об этом хочется кричать на весь мир. И мир часто с удовольствием разделяет с вами эту радость, даря в ответ тысячи лайков.

Нам в AdMe.ru хочется пожать руку каждому супергерою этой статьи, которые смогли сделать то, о чем мечтали.

«3 неудачные попытки. И вот 3 года спустя мы наконец-то смогли встретиться с этим ангелом, которого так долго ждали»

Роуз Лавелл в начальной школе оделась как Миа Хэмм, известная американская футболистка. И она же после того, как забила гол в ворота Нидерландов

«Это заняло немало времени, но я наконец-то усыновила этих монстриков»

«Сегодня нас усыновили».

«Мои минус 45 кг»

«Этот рисунок занял у меня большую часть июня. Тогда почти каждый день был сплошным разочарованием. Я рад, что это все наконец закончилось»

Когда переполняет гордость за маму

My mom who quit her job of 26 years to go back to University and graduated at age 58. Last year she studied further and attained her honors. The graduation ceremony is 9 April .I won’t make it,I will be performing in New York 10-24 April at @sohohouse pic.twitter.com/gUwjiYywE9 — Loyiso Gola (@loyisogola) March 25, 2019

«Моя мама бросила свою работу, на которой провела 26 лет, чтобы вернуться в университет, и окончила его в свои 58».

«Год назад я была инвалидом и физически не могла подняться ни по одной лестнице. Сегодня я пробежала почти 5 км на беговой дорожке!»

«Почти всю жизнь я была на домашнем обучении и не думала, что смогу работать кем-то, кроме кассира. Сейчас я первая в моей большой семье, кто выпустился из колледжа»

«Из 136 до 68 кг за год. Я горжусь своей формой, которую поддерживаю, даже будучи мамой 4-месячного ребенка»

«Мой отчим посадил виноградные лозы 2 года назад, и сегодня он собрал свой первый урожай»

«Мой прогресс после 2 лет самообучения рисованию»

«Переехал из комнаты в общежитии колледжа в квартиру. Я первый из своей семьи, у кого есть собственное жилье! Осталось только расставить вещи»

«Впервые публично показываю свои произведения»

«Моя жена усыновила моего ребенка в День отца! Эти двое — лучшее, что случалось со мной в жизни»

«Минус 23 кг за 2 года. И я не собираюсь останавливаться»

«С сегодняшнего дня официально не бездомная»

И бонус: когда детские травмы не смогли сломать

А у вас были цели, к которым вы шли очень долго и смогли достичь успеха?