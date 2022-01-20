17 человек, которые действуют строго по инструкции, и их нельзя в этом винить

У каждого наверняка есть в запасе пара историй о том, как наш мозг выдавал несусветные фортеля. Когда из-за усталости, стресса или просто наивности мы делали что-то будто по инструкции, не особо задумываясь об этом. И ситуация в итоге выходила прям как в анекдоте, о чем и хочется рассказать в сети.

Мы в AdMe.ru знаем, как неловко становится, когда понимаешь, что сглупил. Вот только далеко не все осознают, что сказали или сделали что-то не то. Главное — когда потом придет-таки озарение, суметь включить здоровую самоиронию.

Зарулил на днях в какую-то новомодную кафешку. Блюд немного, проходишь, тыкаешь через стекло в желаемое. На кассе меня спрашивают:

— А пить будете что-нибудь?

— Один морс клюквенный, пожалуйста.

— Большой или маленький?

— Маленький.

Кассир смотрит на напитки:

— А маленьких нет. Значит, ничего, да? © K4rli / Pikabu

— А пить будете что-нибудь? — Один морс клюквенный, пожалуйста. — Большой или маленький? — Маленький. Кассир смотрит на напитки: — А маленьких нет. Значит, ничего, да? © K4rli / Pikabu Одна знакомая сказала, что она и ее муж собираются на зимние каникулы на Арубу. Когда ее спросили, где находится Аруба, она сказала: «Кто знает? Мы же летим туда». © Back2Bach / Reddit

Мой близкий друг — гастроэнтеролог, самый быстрый из всех, кого я когда-либо видел. Не успеете вы открыть рот, чтобы сказать «доброе утро», как эндоскоп уже введен и напечатанный отчет уже готов. Мой друг увидел г-на М. в операционной и сказал, что ему нужна эндоскопия. Его попросили пройти на 4-й этаж и подождать. Дежурная медсестра в кабинете эндоскопии была должным образом проинформирована.

Медсестра вышла в коридор и позвала г-на М. Он заходит внутрь, беспрекословно подчиняется приказам медсестры. Когда все закончилось, он спрашивает:

— А когда я смогу увидеть своего ребенка?

— Какого ребенка?

Оказывается, этому другому г-ну М., ожидавшему увидеть своего новорожденного, случайно сделали эндоскопию. Где-то в лабиринте операционной ждала его жена после родов. А кандидат на эндоскопию к тому времени вернулся из туалета и стал нетерпеливо спрашивать, почему им пренебрегают.

— Но почему вы не протестовали, когда медсестра попросила вас переодеться и распылила анестетик вам в рот?

— Я никогда в жизни не входил в операционную, я думал, что это стандартная процедура перед тем, как войти внутрь, предназначенная для предотвращения заражения новорожденных детей, — оправдался мужчина. © Tiny Nair / Quora

Медсестра вышла в коридор и позвала г-на М. Он заходит внутрь, беспрекословно подчиняется приказам медсестры. Когда все закончилось, он спрашивает: — А когда я смогу увидеть своего ребенка? — Какого ребенка? Оказывается, этому другому г-ну М., ожидавшему увидеть своего новорожденного, случайно сделали эндоскопию. Где-то в лабиринте операционной ждала его жена после родов. А кандидат на эндоскопию к тому времени вернулся из туалета и стал нетерпеливо спрашивать, почему им пренебрегают. — Но почему вы не протестовали, когда медсестра попросила вас переодеться и распылила анестетик вам в рот? — Я никогда в жизни не входил в операционную, я думал, что это стандартная процедура перед тем, как войти внутрь, предназначенная для предотвращения заражения новорожденных детей, — оправдался мужчина. © Tiny Nair / Quora У бывшего начальника была утренняя привычка ходить по офису с ведром. Он поливал все пластиковые цветы. © Rudeiri*** / Reddit



«Попросила своего парня заказать бумажные полотенца и туалетную бумагу на Amazon. Он заказал их и возмутился, какие они дорогие. Я пришла домой и увидела это. Неудивительно, что было так дорого»

Было мне 6–7 лет. Пришла к маме на работу после школы, она дала мне деньги и велела купить 2 буханки хлеба сегодняшнего и 5–6 вчерашнего-позавчерашнего (мы держали свиней и овец), а на сдачу спичек, сколько получится. Дала мне две большие полотняные сумки. До магазина было 10 метров прямо через дорогу.

Пришла я, значит, в магазин, продавщица мне говорит, что хлеб только сегодняшний и всего 3 буханки. Ну сказали ж, на сдачу купить спичек. В общем, спичек у меня получилась целая полотняная сумка. Не помню, чтоб мама меня ругала, скорее, они с папой ржали долго. Я была уже классе в 9–11-м, а папа, разжигая печку, приговаривал: «Да-а-а, таких спичек теперь не встретишь, спасибо тебе, дочь, печка разжигается с одного чирка». Мне 38, и при каждом семейном застолье они вспоминают эту историю. © Assiy / Pikabu

Пришла я, значит, в магазин, продавщица мне говорит, что хлеб только сегодняшний и всего 3 буханки. Ну сказали ж, на сдачу купить спичек. В общем, спичек у меня получилась целая полотняная сумка. Не помню, чтоб мама меня ругала, скорее, они с папой ржали долго. Я была уже классе в 9–11-м, а папа, разжигая печку, приговаривал: «Да-а-а, таких спичек теперь не встретишь, спасибо тебе, дочь, печка разжигается с одного чирка». Мне 38, и при каждом семейном застолье они вспоминают эту историю. © Assiy / Pikabu Как-то давным-давно супруга попросила меня повесить в туалет освежитель — тот, что крепится на ободок унитаза и при смывании создает приятный запах и дезинфицирует. Я, если честно, тогда первый раз эту штуку увидел и представлял по-своему, как она работает. Поэтому просто прибил ее гвоздем к двери туалета изнутри. © Подслушано / Ideer

Я (по телефону): «Здравствуйте! Зарядное устройство моего ноутбука перестало работать. Раньше оно работало с перебоями, а теперь совсем перестало».

Служба поддержки: «Вы пробовали перезагрузить ноутбук?»

Я: «Нет, проблема в зарядном устройстве. Кроме того, у ноутбука не осталось заряда, а зарядное устройство не работает, так что...»

Служба поддержки: «Возможно, вам стоит попробовать восстановление системы». © Anonymous / Quora

Служба поддержки: «Вы пробовали перезагрузить ноутбук?» Я: «Нет, проблема в зарядном устройстве. Кроме того, у ноутбука не осталось заряда, а зарядное устройство не работает, так что...» Служба поддержки: «Возможно, вам стоит попробовать восстановление системы». © Anonymous / Quora Каждый раз, когда кто-то там будет шутить про «у женщин не технический ум, они не могут нарисовать велосипед», я теперь буду вспоминать это. Попросила мужа захватить из другой квартиры точилку для ножей. Посмотрите, что он мне привез.

Я преподаю в 6-м классе. Однажды ко мне пришли родители, которые пытались помочь своему ребенку с домашним заданием по математике, и спросили: «Какое число равно Х? Такое ощущение, что оно меняется с каждой задачей!» © estrogyn / Reddit

Попросила мужа купить сливки для кофе, он притащил сливы. Спелые сливы. Говорит: «Я искал маленькие сливы, но нигде не нашел, пришлось большие взять». © Подслушано / Ideer

Когда я впервые встретила свою будущую невестку, она спросила: «Если ты канадка, то почему ты говоришь по-американски?» Ей тогда было 20 лет. © sosqueee / Reddit

Вместо просмотров мультиков решил занять дочь (4 года) чем-нибудь более полезным. На ее столике разложил пазл и позвал ее его собрать. Буквально через минуту она зовет: все, справилась! Я удивился — так быстро? В результате действительно пазл собран! Собран и аккуратно уложен в коробочку.

До сих пор мне припоминают буквальное исполнение слов мамы. Были на даче, собирались уезжать домой, мама и говорит: «Сходи пописай на дорожку». Мне 4 года, я выхожу из дома, вижу дорожку к калитке. Тут-то пазл и сложился. Как оказалось позже, не совсем верно, но для всех весьма забавно. © Akatava31 / Pikabu

Пришла в салон красоты, попросила подстричь кончики. Морально, конечно, приготовилась, что обкорнают много. А мне реально подстригли кончики, буквально половину сантиметра! Как же жалко было отдавать за это деньги. Результата-то не видно особо. © Подслушано / Ideer

Попросила мужа сварить гречку. Вопрос «Она должна прокалываться, как картошка, или всплывать, как пельмени?» обескуражил меня надолго. © Coffee_my_life / Тwitter

Сломала ногу, лежу и жалею себя. Попросила мужа сварить яйца. Что-то долго он гремел на кухне, скачу туда на одной ноге. Заглядываю в кастрюлю, а там нет яиц и просто кипятится вода. На мой немой вопрос муж ответил: «Сейчас закипит — и закину». Кому-то явно тяжелее, чем мне. © Подслушано / Ideer