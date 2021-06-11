17 человек, которые просто пришли на работу, а огребли приключений на полжизни вперед
Все вокруг знают, что работа — дело серьезное. У многих она ассоциируется со скучным офисом, горой бумаг, которую нужно разобрать, ранним подъемом и суровым начальством. Но все же это не всегда именно так. Ведь наша жизнь тем и чудесна, что она непредсказуема, и никогда не знаешь, где именно могут настигнуть приключения.
Герои нашей сегодняшней подборки этот факт проверили на себе и поделились своими историями со всем интернетом. А мы в AdMe.ru надеемся, что ваши рабочие будни полны лишь оптимизма и хорошего настроения.
- Как-то раз одна женщина оставила у нас свою кредитную карту. Так мой коллега не растерялся: он схватил скейтборд, выпрыгнул из окна прямо на дорогу. Не успел застать ее на стоянке, но не отступил и на ближайшем светофоре смог догнать и вручить ей карту. Сказать, что я был впечатлен, — ничего не сказать. © custardthegopher / Reddit
- Первый день работал на телефонной линии службы поддержки. Девушка позвонила сказать, что она в восторге от качества обслуживания в магазине, а я взял и нечаянно повесил трубку... Потом так стыдно было. © seriousb***h / Reddit
- Чиню компьютеры. Работаю в этой сфере уже 4-й год. Мне казалось, что я находил внутри системных блоков уже все: ложку, пауков и тараканов, тюбик зубной пасты, чипсы. Но один клиент умудрился меня удивить. Я открыл системный блок и присвистнул: «Вот это находка!» Внутри оказался кусок сала. © Палата № 6 / Vk
- Работаю экспедитором в фирме. Допустим, называется она «Солнце». Звонок с неизвестного номера.
Девушка (Д.): «Здравствуйте, это из фирмы... [Из-за шума не расслышал название.] Вы у нас заполняли анкету на должность экспедитора. Вы прошли проверку службы безопасности».
Я: «Здравствуйте, спасибо, но я уже нашел работу экспедитором».
Д.: «А если не секрет, то в какой фирме?»
Я: «Простите, а вы из какой организации?»
Д.: «Фирма „Солнце“!»
Я: «Да у вас, уже 5 месяцев!» © Efrem104 / Pikabu
- Очень давно продавала диски в ларьке. Мне тогда было 18, я ходила в коротких юбках и всем улыбалась, со мной часто флиртовали, и мне легче было продавать товар. Однажды приходит женщина и с порога громко говорит: «Так вот кто моему Леше нравится!» Я испугалась и уже начала перебирать в уме, что же это за Леша. Оказалось, это подроcток с проблемами со здоровьем, который часто заходил сюда за дисками и просто поболтать. А его мама принесла мне конфет за то, что его отовсюду выгоняли, а я с ним общалась. © ljudosya / Twitter
- У нас большое государственное предприятие по энергетике. Множество КПП с охраной и т. д. И новый директор. Очень своеобразный. Конец рабочего дня, директор на личном авто приезжает на один из КПП, выходит из машины и подходит к забору. Косится на охранника и начинает перелезать через забор, имитируя вора. А заборы у нас высокие и с колючей сеткой. Наш директор, в костюме, ругаясь, достигает вершины забора. Охранник как сидел на КПП, так и сидит... Директор слезает, в гневе звонит главному по безопасности и с визгом говорит, что охрана никчемная, сидит и не шевелится, ни черта не делает. Мол, увольнять всех надо и т. д. Поднялся переполох, добрались до охранника. А тот со спокойным видом: «Я сижу, смотрю на камеры. Подъезжает директор, вылезает из машины, идет к забору, перелезает через забор. Я сижу и наблюдаю, ржу. Кто его знает, может, захотелось ему так. Чего я его останавливать-то буду? Уволит еще». © LainSokol / Pikabu
- Обычное утро понедельника. Заходит в офис женщина средних лет.
— Здравствуйте. Дело такое. Я сдаю квартиру в аренду, а жильцы не платят уже второй месяц. Съезжать тоже не собираются. Можете помочь? — И кладет мне на стол пачку документов на несколько десятков листов.
— Конечно. Консультация — столько-то рублей, изучение документов — столько-то рублей.
— Ясно, вы тоже из ЭТИХ... До свидания.
— Простите, из каких «этих»?
— Только за деньги работаете...
— А-а-а, да, я из этих. Всего доброго. © AttorneyAtLaw / Pikabu
- В моей компании все совещания проходят в онлайн-формате, на ноутбуках с наушниками. И вот я сижу на таком совещании. Тут у меня звонит телефон, я отвлекаюсь ненадолго. Звонил коллега, мы с ним от души посплетничали об одной женщине, которая плохо справлялась с работой: мы оба ее не очень-то любили и просто похихикали над ней. И тут мне приходит сообщение: «Эй, мы тут слышим все, о чем вы болтаете». Ну конечно, меня не отключили от конференции! У меня сердце в пятки ушло... Никогда больше такого не допущу. © Anonymous / Quora
- Работаю в банке, оформляю кредиты. Приходит сегодня мужик, весь взъерошенный и на нервах, с женой. Обоим лет по 50. Сели ко мне, и мужик, показывая на меня, говорит жене: «Вот моя любовница, сюда я ношу деньги каждый месяц». Оказалось, мужик решил сделать жене сюрприз и закрыть ипотеку до лета, так что последние 3 месяца стал вносить большие суммы. Его жена, заметив, что денег в семейном бюджете стало меньше, подумала, что муж пошел налево, и устроила ему скандал. А я совсем не похож на любовницу: 29 лет, 100 кг веса и уставший от таких вот клиентов вид. Хорошо хоть, что пятница сегодня. © Argyntina19 / Pikabu
- Это был обычный рабочий понедельник, даже скучнее, чем прежде. Я встал и подошел к окну, чтобы отвлечься от монитора. Но мы на 11-м этаже, и ничего, кроме чистого неба и офисных зданий вокруг, видно не было. Коллега спросил: «Что ты там высматриваешь?» Я ответил, что надеюсь увидеть хоть что-нибудь, что меня развлечет. «Надеюсь, боги пошлют тебе что-нибудь подходящее», — сказал мой коллега. Я уже отошел от окна, как вдруг он как завопит: «Обернись!» Тогда у меня не хватило слов, чтобы описать то, что я увидел в окне. Это был громадный орел! © Gaurav Sharma / Quorа
- Были у меня на работе задержки зарплаты. Надоело ждать, и я решил отправить гневное электронное письмо региональному менеджеру. Сделал это и еще больше злился, потому что мне даже ответ не пришел. А потом до меня дошел весь ужас ситуации: я понял, что отправил письмо не со своей почты, а с почты начальника (не переключился аккаунт на компьютере). И ему-то как раз бухгалтерия ответила: все еще раз пересчитала и посоветовала обратиться к врачу, чтобы проверить психическое здоровье. © Shariq Attar / Quora
- Я программист. Работал с напарником: парень под 100 кг, с огромной бородой, к тому же не любитель принимать душ. И вот как-то нужно было поехать к клиенту, чтобы разобраться с каким-то вопросом. Я напомнил ему, что следует одеться соответствующим образом. И вот момент настал, и я вижу его в рубашечке с воротником и в галстуке. Только вот галстук он повязал не на рубашку, а прямиком на голую шею! Я ему об этом сообщил, а он в ответ: «Если это единственная проблема, то мы готовы выезжать». © unknown author / Reddit
- Устроилась на новую работу. Начальство выкатило список сайтов, куда нельзя зайти с рабочего компа. Кроме соцсетей и YouTube, там обнаружилась библиотека с книгами по психологии. Как оказалось, это потому, что прошлый сотрудник начитался книг по мотивации и уволился оттуда! © Палата № 6 / Vk
- Работаю в службе охраны в университете. Задремал на минутку и проснулся от плача маленькой девочки в пустом здании... Испугался я очень знатно. И только потом понял, что я на самом деле сдал смену и уже пришел домой, а плакала это соседская девочка. © Палата № 6 / Vk
- Работала в кофейне. Пришла милая девушка, попросила кофе с альтернативным молоком. Коллега фыркнула под нос что-то о том, что мода на растительное молоко пошла дикая, но, конечно же, приготовила девушке ее заказ. Та села пить свой напиток, а спустя примерно полчаса ее начало жутко тошнить. Мы ей помогли, она отправилась домой. Я удивилась, что же та девушка могла такого съесть. Коллега пожала плечами и отметила, мол, может, непереносимость молока. Я напомнила, что девушка брала растительное молоко. А она мне: «Ну да, но они меня так задолбали с этим миндальным молоком... Я ей обычное налила. Ты только начальству не говори, мало ли, вдруг выговор сделают». Рассказала ли я начальству? Конечно да! Ее уволили, а меня похвалили за бдительность. Но больше всего меня шокирует, что она же была в курсе, что есть люди с непереносимостью лактозы, и все равно из вредности сделала как хуже. © Палата № 6 / Vk
- Я работала в магазине видеоигр, и время от времени заходил к нам старичок. Он был милым, но немного жутковатым. И вот однажды он пришел ко мне не просто так, а с подарком. С очень особенным подарком. Он принес мне лосьон для загара, который сделал своими руками, и приговаривал, что это особенный домашний рецепт и нанести я должна прямо сейчас. Я, конечно, отказалась, охрана его вывела, и больше мы этого старика не видели. © texas_star / Reddit
- Работал когда-то в гостинице. И вот иду я по двору, убираю мусор, тут вижу, как из одного окна на втором этаже летит на землю мужик. Стою в шоке. И прежде чем я успел рот открыть и сделать что-либо, он поднимается, говорит: «Упс!» — и заходит обратно в гостиницу. Оказывается, он просто сидел на подоконнике, говорил с женой, прислонился к окну, вывалился наружу и неуклюже шлепнулся. Все были в порядке, и мы тогда знатно похохотали над этим. © izzeyy / Reddit
Что самое запоминающееся случалось с вами на рабочем месте?
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