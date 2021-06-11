17 человек, которые просто пришли на работу, а огребли приключений на полжизни вперед

Все вокруг знают, что работа — дело серьезное. У многих она ассоциируется со скучным офисом, горой бумаг, которую нужно разобрать, ранним подъемом и суровым начальством. Но все же это не всегда именно так. Ведь наша жизнь тем и чудесна, что она непредсказуема, и никогда не знаешь, где именно могут настигнуть приключения.