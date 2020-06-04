17 человек, которые буквально на минуту потеряли бдительность и оказались в центре грандиозного конфуза

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Наше внимание полностью концентрируется только на одном объекте. Чтобы это проверить, проводились эксперименты. Добровольцам включали игру двух команд, одетых в черные и белые рубашки, и давали задание: считать количество подач одной из команд. Зрители точно посчитали количество, но 50 % не заметили на экране человека в костюме гориллы, который неспешно прошелся по площадке.

Порой наша невнимательность подводит нас и в жизни, но мы в AdMe.ru знаем, что именно такие случаи становятся основой занятных историй. Мы вновь обновили подборку рассказов о курьезных ситуациях, которые произошли с нашими подписчиками и пользователями сети.

С детства сначала застегивал молнию на брюках, а потом затягивал ремень. Потом, в институте, сосед по комнате в общаге сказал, что вот в кино мужики сначала затягивают ремень, а потом уже застегивают молнию на ширинке. Сколько раз после этого я ходил с расстегнутой ширинкой и вспоминал нехорошими словами своего соседа... © Dmitriy Tsoy / Facebook

Купила машину, только начала ездить нормально и заехала на СТО. Зашла, спросила что-то. Выхожу — толпа мужчин. Я такая «походкой от бедра» иду к машине, открываю дверь, бросаю взгляд на мужчин, собираюсь красиво сесть, а там не мой салон. Пока я заходила в цех, подъехала другая машина. Вы бы видели, как ржали мужики. © Галия Шпынова / Facebook

Мои родители отличились особенно. Когда везли меня маленькую в деревню к бабушке, а за нами приехали (10 км в сторону от трассы), они все вещи собрали и уехали. А меня на остановке забыли. Я не подарок, но, надеюсь, не жалеют, что вернулись. © Елена Терещенко / Facebook

Вспомнился еще один случай. Зашли с мужем в один малюсенький польский магазин. Народу мало, только мы и несколько женщин-продавцов. Я, увлеченная покупками, подхожу к мужу, нежно прижимаюсь к нему, обхватывая за талию, и спрашиваю, хочет ли он что-нибудь (имею в виду продукты). В это время чувствую, что кто-то тянет меня за другую руку. Поворачиваю голову и вижу, что это мой муж. Короче, не глядя прилепилась к чужому мужику. Он, конечно, стоит, обалдев. Продавщицы ржут, мне стыдно. Муж до сих пор вспоминает этот случай. © Olga Abaskalova / Facebook

«Мой сотрудник забыл закрыть окно в туалете прошлой ночью. Я думаю, это маленький ястреб».

Моя мама часто не закрывает дверцы шкафов и шкафчиков. В минуты особого душевного подъема за ней можно ходить по квартире и все закрывать. По этому поводу у меня выработалась некая привычка: всякий раз, когда я вижу незакрытую дверцу, я говорю: «Привет, мам!» — и закрываю ее. Знакомые и семья давно привыкли и не обращают внимания. И вот пару дней назад в магазине, проходя мимо морозильного ларя, я закрываю дверцу, по привычке поприветствовав родительницу. Почему от меня шарахнулся случайный свидетель, я поняла уже дома: это был морозильник с мясом. © a.elyzarova / Pikabu

Сегодня я положил свой телефон на крышу машины, а свою дочь пристегнул к детскому креслу. Сказал себе не забыть про телефон. Затем я поехал, и телефон упал с крыши машины на шоссе. Я его переехал. © Ccrex / FML

Однажды родители послали меня в магазин. Подхожу к магазину, дергаю ручку — закрыто. Смотрю, на двери написано: «Дверь закрыта» — и знак вправо. А в правой стороне другой вход в магазин. Я 5 минут дергала ручку с серьезным видом и наблюдала, как люди заходят в магазин в другую дверь. © Terraglim / Twitter

Сегодня я поздно лег и проснулся из-за своего телефона. Все еще уставший, я быстро посмотрел на дисплей и увидел, что звонит моя девушка. Я поднял трубку, сказав: «Эй, малышка!» Она показалась довольно удивленной, поэтому я еще раз посмотрел на дисплей и понял, что это мой новый босс, которого зовут так же, как мою девушку. © Anonymous / FML

«Я случайно положил свои кожаные перчатки в стиральную машину».

Сейчас такой фейл был в магазине. Стою в мясном отделе перед стеклянной витриной и жду, пока продавец мясо вытащит. Стоял 5 минут, пока рядом женщина просто не взяла упаковку мяса. Витрина оказалась без переднего стекла. А вы еще спрашиваете, почему я в очках хожу. © tomuracosp / Twitter

Сегодня я был в ступоре в течение 10 минут, пытаясь починить тостер, пока не позвал своего брата, чтобы он помог мне. Я забыл, что тостер не включен. Теперь брат думает, что я полный идиот. © Сoco1234 / FML

«Забыл, что плита еще горячая после готовки».

К нам на работу устроился мужик ростом под 2 метра. Все его называли Маленький. Ну логично все, да. Тоже так стала его называть, типа я ж тоже в теме прикола. А оказалось, это фамилия его. © blohovod13 / Pikabu

Когда только получил права, не выдержал дистанцию и легонько поцарапал бампер чужой машины. Так тот водитель оказался моим дальним родственником с маминой стороны, с которым я не был знаком, но он меня узнал. © Gruxxxyyy / Pikabu

Я 3 дня спорила с мужем о том, где запасные ключи от машины. Обвинила его во всем. И только что нашла их в кармане пальто. Теперь их нужно снова прятать, чтобы не быть виноватой! © vicky4244 / Twitter

Я был один в квартире друга в Нью-Йорке. Телефон зазвонил, и я не смог его найти. Я видел телефонный шнур, поэтому поднял его и дернул. Этот проклятый телефон полетел на меня, ударил прямо в лоб, и я упал. Остался шрам. © AlexMV543 / Twitter

Муж все время забывал взять на работу, чтобы передать коллеге, огромную дорожную сумку. Взбесившись, я поставила ее прямо на коврик перед входной дверью. Так он ее перешагнул! © sonadarao / Instagram

Мы один раз вместе с мужем нож от блендера искали. Открывали 4 раза ящик, где он обычно лежит, и просто смотрели в него. С 5-го раза он там все же появился. © irapozdeeva / Instagram

У меня была ситуация в студенческие годы: еду в низкой маршрутке, в которой люди согнутыми стоят, раньше таких много было. Мне надо выходить на остановке, протискиваюсь из самого конца и уже у двери хочу взяться за поручень. И, блин, берусь рукой за нос мужика! Не знаю, почему решила, что там поручень! Блин, его офигевшее лицо надо было видеть! Я его схватила за нос. Я сама от себя офигела, дар речи пропал, даже «извините» не смогла выдавить. © maria.pakhomova / Instagram