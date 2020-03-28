17 человек, к которым удача повернулась совсем не тем местом
Никто из нас не застрахован от плохих дней, в которые все не ладится, идет не по плану и буквально валится из рук. В такие моменты порванные колготки или потерянные ключи кажутся нам катастрофой, хотя на деле это лишь мелкие беды. И над некоторыми людьми судьба любит подшутить по-крупному.
Мы в AdMe.ru отыскали таких пользователей сети, день которых явно не задался. Вы вряд ли бы захотели оказаться на месте кого-нибудь из них.
Всего одно неловкое движение
«Видимо, он получил огромное удовольствие от поедания моих наушников»
«Кто-то только что украл колеса с моей машины»
«Сходил выбросил мусор, ага»
Только что это было носком
«Моя раковина просто взорвалась»
«Кажется, я понял, почему спустило колесо»
«Я спросила маму, может ли она сфотографировать меня в воздухе, прыгающей с песчаной дюны. Она заверила меня, что может. И вот что получилось»
Когда новая не значит качественная
«Забыла наушники на полу во время уборки робота-пылесоса»
Никогда не пытайтесь просушить подушку в сушилке
«Не думал, что это был торт-мороженое, поэтому положил его в холодильник»
Это просто немного льда. В целом все в порядке
«И эту запеканку ждут 6 голодных ртов»
«Я просто хотел устроить пикник, а получил это»
Когда чугунная сковорода внезапно решила уйти в отставку
«Мой отчим сегодня пытался покрасить нашу гостиную»
Расскажите, какие эпичные провалы случались в вашей жизни?
Фото на превью emzieees / reddit