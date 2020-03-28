17 человек, к которым удача повернулась совсем не тем местом

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Никто из нас не застрахован от плохих дней, в которые все не ладится, идет не по плану и буквально валится из рук. В такие моменты порванные колготки или потерянные ключи кажутся нам катастрофой, хотя на деле это лишь мелкие беды. И над некоторыми людьми судьба любит подшутить по-крупному.

Мы в AdMe.ru отыскали таких пользователей сети, день которых явно не задался. Вы вряд ли бы захотели оказаться на месте кого-нибудь из них.

Всего одно неловкое движение

«Видимо, он получил огромное удовольствие от поедания моих наушников»

«Кто-то только что украл колеса с моей машины»

«Сходил выбросил мусор, ага»

Только что это было носком

«Моя раковина просто взорвалась»

«Кажется, я понял, почему спустило колесо»

«Я спросила маму, может ли она сфотографировать меня в воздухе, прыгающей с песчаной дюны. Она заверила меня, что может. И вот что получилось»

Когда новая не значит качественная

«Забыла наушники на полу во время уборки робота-пылесоса»

Никогда не пытайтесь просушить подушку в сушилке

«Не думал, что это был торт-мороженое, поэтому положил его в холодильник»

Это просто немного льда. В целом все в порядке

«И эту запеканку ждут 6 голодных ртов»

«Я просто хотел устроить пикник, а получил это»

Когда чугунная сковорода внезапно решила уйти в отставку

«Мой отчим сегодня пытался покрасить нашу гостиную»

Расскажите, какие эпичные провалы случались в вашей жизни?