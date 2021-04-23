17 человек, к которым кулинарная удача повернулась бочком и никак не хочет улыбаться
Современные взрослые люди тратят на приготовление еды не больше часа в день — вдвое меньше, чем их родители. Готовку нам упрощают многочисленные кухонные девайсы и полуфабрикаты, с которыми может совладать даже кулинарный профан. Но иногда провалы все же случаются как у новичков, так и у опытных поваров.
Мы в AdMe.ru надеемся, что эти 17 человек все-таки смогли вкусно поесть, а разные казусы с ними больше не случались.
«Моему омлету крышка»
«Несколько недель заказывала доставку еды, а теперь вот решила приготовить сама»
«Я не смогла приготовить даже кашу быстрого приготовления. Я беспомощный человек»
«Ну и кто сказал, что мужчины не умеют готовить?»
«Дедушка решил приготовить индейку в печи для пиццы»
«Я пыталась испечь печенье»
«Я решил стать многозадачным мужчиной и взял почитать книгу, пока готовилась лазанья. Вот как выглядит результат»
«Варила кашу, а она решила убежать из кастрюли»
«Я пыталась разрезать чизкейк»
«Даже уже готовое я не могу приготовить»
«Лимонные цукаты готовы»
«Мой друг приготовил салат»
«Угадайте, кто не использовал антипригарную форму для выпечки?»
«Решила я, значит, как-то приготовить сырники»
Вы видите блин? А он тут есть
«Вынужден признать, что кулинария — это искусство»
А какие кулинарные неприятности случались с вами или вашими близкими?
Фото на превью _bliss_95 / Reddit
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