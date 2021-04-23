17 человек, к которым кулинарная удача повернулась бочком и никак не хочет улыбаться

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Современные взрослые люди тратят на приготовление еды не больше часа в день — вдвое меньше, чем их родители. Готовку нам упрощают многочисленные кухонные девайсы и полуфабрикаты, с которыми может совладать даже кулинарный профан. Но иногда провалы все же случаются как у новичков, так и у опытных поваров.

Мы в AdMe.ru надеемся, что эти 17 человек все-таки смогли вкусно поесть, а разные казусы с ними больше не случались.

«Моему омлету крышка»

«Несколько недель заказывала доставку еды, а теперь вот решила приготовить сама»

«Я не смогла приготовить даже кашу быстрого приготовления. Я беспомощный человек»

«Ну и кто сказал, что мужчины не умеют готовить?»

«Дедушка решил приготовить индейку в печи для пиццы»

«Я пыталась испечь печенье»

«Я решил стать многозадачным мужчиной и взял почитать книгу, пока готовилась лазанья. Вот как выглядит результат»

«Варила кашу, а она решила убежать из кастрюли»

«Я пыталась разрезать чизкейк»

«Даже уже готовое я не могу приготовить»

«Лимонные цукаты готовы»

«Мой друг приготовил салат»

«Угадайте, кто не использовал антипригарную форму для выпечки?»

«Решила я, значит, как-то приготовить сырники»

«Ну в целом хранить продукты в пакете за окном тоже удобно. Хотя нет, я передумала»

Вы видите блин? А он тут есть

«Вынужден признать, что кулинария — это искусство»