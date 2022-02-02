17 человек, чья жизнь будто превратилась в научную работу

В каждом дне можно найти причины провести какое-то свое мини-исследование или рассуждение. Когда аллергия на витамины старит тебя на несколько десятков лет, паутина причудливо замерзает при сильных минусовых температурах, а капля соли причудливо кристаллизируется за одну ночь, так и хочется как можно быстрее рассказать об этом всем вокруг.

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«Вот сколько сахара в томатной пасте и в обычных йогуртах»

«Кнопки, из которых состоит код для домофона, сильно стерлись»

Соленая капля спустя одну ночь

«Ношеные в течение 9 лет Puma Suedes по сравнению с новыми»

Сейчас настолько холодно (−27 °C), что паутина замерзла

Слои краски, скопившиеся на стенах в покрасочной камере

«На моем левом глазу растет длиннющая седая ресничка»

Наглядный пример карьерного роста внутри одной компании — от простого помощника до генерального менеджера

«Моя рука после шлифовки стекловолокна»

«Этот рулет из остатков ворса, который я собрал на работе из сушилки одежды»

«Солнечные лучи причудливо отражаются внутри моего кольца»

«У меня есть самая старая и самая новая модели iPad (2011 и 2021 годов)»

«Я на 3 месяца забыл об этой картошке в своей кладовке»

Кто-то прошел по этому полю, и теперь видно четкие следы высохшей травы

«Я обвел свои пятна витилиго»

Наглядная гистограмма популярности конфет

«У меня аллергия на витамин В3»