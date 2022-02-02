17 человек, чья жизнь будто превратилась в научную работу
В каждом дне можно найти причины провести какое-то свое мини-исследование или рассуждение. Когда аллергия на витамины старит тебя на несколько десятков лет, паутина причудливо замерзает при сильных минусовых температурах, а капля соли причудливо кристаллизируется за одну ночь, так и хочется как можно быстрее рассказать об этом всем вокруг.
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«Вот сколько сахара в томатной пасте и в обычных йогуртах»
«Кнопки, из которых состоит код для домофона, сильно стерлись»
Соленая капля спустя одну ночь
«Ношеные в течение 9 лет Puma Suedes по сравнению с новыми»
Сейчас настолько холодно (−27 °C), что паутина замерзла
Слои краски, скопившиеся на стенах в покрасочной камере
«На моем левом глазу растет длиннющая седая ресничка»
Наглядный пример карьерного роста внутри одной компании — от простого помощника до генерального менеджера
«Моя рука после шлифовки стекловолокна»
«Этот рулет из остатков ворса, который я собрал на работе из сушилки одежды»
«Солнечные лучи причудливо отражаются внутри моего кольца»
«У меня есть самая старая и самая новая модели iPad (2011 и 2021 годов)»
«Я на 3 месяца забыл об этой картошке в своей кладовке»
Кто-то прошел по этому полю, и теперь видно четкие следы высохшей травы
«Я обвел свои пятна витилиго»
Наглядная гистограмма популярности конфет
«У меня аллергия на витамин В3»
Если бы вы могли дополнить эту подборку одной фотографией со своих архивов, что бы вы выбрали?
Фото на превью edmonsonA / Reddit
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