17 человек, чей юмор всегда поможет найти выход из ситуации

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«Если жизнь подкидывает тебе лимон, подумай, где достать соль и текилу». Герои нашей подборки живут именно по такой жизненной философии. Их умению не растеряться в трудную минуту, извлекать выгоду из любой ситуации и изящно подходить к решению любого вопроса можно только позавидовать. Или поучиться этому у них.

AdMe.ru собрал тех, кто никогда не позволяет черной полосе взять верх и всегда остается на коне.

1. «Дочь попросила купить компьютер, чтобы смотреть видео про собак. Я ответил, что у нас нет денег. Тогда она сделала это»

2. Женщина не захотела терять время в пробке и решила позагорать

3. «Видел, как этот мужчина уложил волосы таким причудливым образом»

4. Кто сказал, что домашний арест не может быть модным?

5. «Родители впервые поехали на гору Рашмор. Вид был „прекрасный“, но они все равно сделали обязательное фото»

6. «Песик невелик и может пролезть в проем, так что дешевле было купить ложку, чем менять весь забор»

7. «Пропустил свой выпускной в магистратуре из-за болезни. Это папа держит мою страховку, будто вручает мне диплом»

8. В школе попросили одеться 100-летним стариком. С задачей справился!

9. Он хотя бы попытался

10. Тайничок

11. Преподаватель онлайн-занятий решил дать промежуточный тест

«Уже прошла половина четверти. Поэтому я надеюсь, что все меня знают. Давайте проведем небольшой тест. На каком фото изображен я?»

12. На субботнике в больнице не нашлось нужных мешков. Поэтому весь убранный мусор сложили вот в такие, весьма зловещие

13. Детского кресла не нашлось

14. А говорят, дружбу не купишь

15. В вузе установили «турникет»

16. Главное — техника безопасности

17. «Мой одноклассник валял дурака и залез на шкаф. Вдруг зашла учительница. Ему ничего не оставалось, как открыть книгу и сделать вид, что читает. На стуле. На шкафу»

А вы умеете изобретательно подходить ко всему и извлекать бонусы из любой ситуации?