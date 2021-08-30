17 человек, чьи инженерные решения топчутся на тонкой границе между гениальностью и маразмом

Есть категория людей, которых в народе многие зовут «на все руки мастер». Но нестандартные решения наших сегодняшних героев настолько сильно бросаются в глаза, что сразу и не поймешь — похвалить их или покрутить пальцем у виска.

Мы в AdMe.ru всегда рады видеть новые грани человеческой фантазии, и поэтому хотим, чтобы вы как следует оценили ее плоды. А в конце вас ждет бонус — история о лайфхаке, о котором наши люди знают с младых ногтей, а иностранцам он в диковинку.

Разрезаем нудл для бассейна и получаем вот такой вот подклокотник

Нудл для бассейна — «макаронина» из полиэтилена, которую используют для плавания (прим. AdMe.ru).

«Попытка моей мамы и сестры сделать так, чтобы кондиционер работал и в задней части салона, удалась»

«Вентиляция у моей прабабушки дула прямо ей в глаза, и она не могла ни смотреть телевизор, ни читать. Я сделал крышку из картона, чтобы изменить направление воздуха»

«У меня было 2 батарейки и эта штука, но этого оказалось вполне достаточно»

«В туалете не было замка, пришлось импровизировать»

«Вот такой у меня обогреватель. И работает он прекрасно»

«Ну все. Починил»

«Папа не выбрасывает толстовки, когда на них рвутся молнии. Пуговицы из сломанной метлы, петли из провода. А раньше он и вовсе просто наклеивал полоску изоленты»

Частный госпиталь. Сделали так, чтобы телевизор был под нужным углом

«Руль сломался, но нужно было закончить работу во дворе. К счастью, я умею водить с помощью палки»

В школьном окне была дырка. Вот как руководство решило это исправить

Когда забыл ложку дома

Ну а что, главное — работает!

«Использую вешалки, чтобы не дать закрыться сломанному окну. А еще из-за них коты не могут выбраться через порванную сетку. Двух зайцев одним выстрелом»

«На днях мама пришла с работы и увидела, как папа решил использовать ее картины более рационально и высушить с их помощью рыбу»

«Сделал из трубы баскетбольное кольцо для сына, чтобы он мог упражняться»

Бонус: лайфхак, о котором наши люди знают с младых ногтей, а иностранцам он в диковинку

PatFenis666 / Pikabu: Недавно пришлось пообщаться с ну неприлично состоятельной семьей из Франции. В ходе обычного трепа о погоде вскользь сказал, что хожу в магазин за продуктами с тряпичной сумкой (спасем мир от пластика, все дела). Так вот, они мне на полном серьезе давай рассказывать, какой крутой лайфхак в интернете нашли. Оказывается, можно пакет не выкидывать, а завести дома отдельный пакет и в него складировать остальные пакеты. Мое лицо в тот момент: