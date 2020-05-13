17 человек, чьи глаза не были готовы к такому грамматическому повороту

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Хотя все мы учили русский язык, кажется, что многие халтурили чаще остальных. Таких людей хочется отправить в школу заново, потому что их ошибки иногда доводят до истерики. Всем нам еще есть куда стремиться, поэтому давайте читать побольше книг, чтобы наш внутренний филолог был спокоен.

Мы в AdMe.ru за образованность и грамотность, поэтому надеемся, что сегодняшний пост поднимет настроение, а заодно напомнит, что знания — сила. А в конце статьи вас ждет бонус о том, что делать с теми, кто не следит за правописанием.

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3. Внутренняя инструкция на случай заказа «экспрессо»

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10. Шикарная вакансия

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12. Небывалые возможности

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14. Учитесь, учитесь и еще раз учитесь

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Бонус: дарите правильные подарки

А как вы боретесь со своей неграмотностью и с чужой?