17 человек, чей крохотный эксперимент над внешностью превзошел их самые смелые ожидания

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Что только ни делают женщины, чтобы получить ресницы своей мечты: красят их тушью, краской; завивают щипчиками и с помощью химического состава; наращивают; ламинируют и даже просто наклеивают накладные. А почему бы и нет, ведь стоит придать им хотя бы чуточку дополнительного объема или длины, как взгляд моментально меняется.

AdMe.ru восхищен опытом девушек, которые попробовали на своих ресницах все, что только может предложить индустрия красоты.

«Всего час попыток, и я смогла наконец надеть эти магнитные ресницы»

«Набралась храбрости и нарастила себе ресницы. Я боялась, что буду похожа на ягненка, но мастер все сделала на отлично»

«Нарастила перед отпуском ресницы и была очень довольна результатом»

Сила ресниц

«В местном салоне были заманчивые скидки на наращивание ресниц, и мне стало любопытно. Что ж, результат получился потрясающим»

На фото справа — несколько пар накладных ресниц

«Делаю биозавивку ресниц каждые 5–6 недель. Обожаю это: не нужно каждый день подкручивать их щипчиками и наносить тушь»

«Вот как выглядят мои светлые ресницы с тушью и без»

«Вау, я выгляжу совершенно по-другому»

«Раньше мне казалось, что завивка ресниц — пустая трата времени, но потом я сменила тушь»

«Поразительно, как может изменить человека всего одна деталь»

«Клиентка попросила меня не наклеивать ресницы, но я заставила ее передумать»

«Стала использовать сыворотку для роста ресниц, и вот какого результата добилась за 6 месяцев»

На фото справа использованы накладные ресницы и подкручивающая тушь

«Вот как выглядят мои брови и ресницы с макияжем и без. Обожаю делать такие фотографии, потому что контраст очень сильный»

«Нарастила ресницы. Выгляжу немного угрюмой, но это все потому, что пришлось встать в 7 утра. Они того стоили!»

«Нарастила ресницы, а они оказались такими длинными, что пришлось их немного подрезать»

А как вы ухаживаете за ресницами? Расскажите, а лучше покажите, какими проверенными средствами пользуетесь.