17 человек, чей день выдался похуже вашего

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У любого случаются дни, когда кажется, что вся Вселенная ополчилась против вас. Но вы отнюдь не одиноки. У героев нашей подборки дела идут не лучше. Посмотрите на эти фото, и вы проникнетесь искренним сочувствием к тем, кто обнаружил в сумке неожиданный сюрприз, неудачно сделал ремонт или не смог договориться с банкоматом. А заодно и ваш день покажется не таким уж невыносимым.

AdMe.ru собрал воедино фотографии, на которых запечатлены неудачи, провалы и испорченные дни, чтобы показать: не стоит жаловаться на судьбу из-за стрелки на колготках.

1. Дорога будет долгой

2. «Обнаружил в своей сумке летучую мышь»

3. Что делать? Хорошенько отдохнуть

4. «Я упала на первом же спуске»

5. «Когда мне было 8 лет, я не понимал, почему мама так смеется над моей поделкой»

6. «Вот что бывает, когда во время ремонта вы трогаете несущую стену»

7. «Сегодня доставили посылку с моим яблочным напитком»

8. Слишком поздно, парень

9. Куда подевались ключи?

10. Когда оставляешь ноутбук наедине с 2-летним ребенком

11. «Голень: приспособление для поиска мебели в темноте»

12. «Приехал на занятия рано утром, несмотря на ливень и пробки, поспав всего 3 часа, только для того, чтобы увидеть это. А как проходит ваше утро?»

«Уважаемые студенты, пара отменена по причине болезни. Извините за доставленные неудобства».

13. «Мой стрессбол не выдержал напряжения на работе»

14. Когда ненадолго уснул во дворе на солнышке

15. «Получил свои виниловые пластинки»

16. «Снял $ 60, но не смог их вытащить! Банкомат забрал их обратно, при этом списав их с карты»